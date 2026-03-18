Kickl: â€žSind fÃ¼r diese FlÃ¼chtlinge nicht zustÃ¤ndig – wir nehmen keinen einzigenâ€œ

Nach dem Kriegsausbruch im Iran fÃ¼rchten viele BÃ¼rger eine neue Masseneinwanderungswelle und damit eine Wiederholung eines Horroszenarios von 2015. Das Signal – so FPÃ–-Chef Herbert Kickl – mÃ¼sse sein: â€žWir sind fÃ¼r diese FlÃ¼chtlinge nicht zustÃ¤ndig und wir nehmen keinen einzigenâ€œ.

Wie Kickl die Lage einschÃ¤tzt, was jetzt getan werden mÃ¼sste und wie er als Innenminister damals die TrÃ¼mmer der Politik seiner VorgÃ¤nger weggerÃ¤umt habe, erfahren AUSTRIA FIRST-HÃ¶rer heute, Mittwoch, um 12 Uhr in der “Aktuellen Stunde”.Â

BefÃ¼rchtung der BevÃ¶lkerung berechtigt

Im GesprÃ¤ch mit dem Patriotenradio, das unzensuriert vorab vorliegt, warnt Kickl eindringlich vor einer mÃ¶glichen Wiederholung der Migrationskrise des Jahres 2015. WÃ¶rtlich erklÃ¤rt er:Â

Ich glaube, dass die BefÃ¼rchtung der BevÃ¶lkerung, dass sich ein zweites 2015 abspielt, durchaus berechtigt ist.

Mit Blick auf internationale Entwicklungen zeichnet der FPÃ–-Obmann ein deutliches Szenario:

Wenn man eine Verschiebung der damaligen Lage in Syrien mit 20 Millionen Einwohnern vornimmt und sich den Iran mit 90 Millionen Menschen anschaut, dann bekommt man ungefÃ¤hr eine Ahnung, was da auf uns zukommen kÃ¶nnte.

Politik in Wien noch in Berlin vorbereitet

Zugleich kritisiert Kickl die Vorbereitung der politischen EntscheidungstrÃ¤ger auf eine mÃ¶gliche neue illegale Einwanderungswelle:

Ich glaube, dass die Politik weder in BrÃ¼ssel noch in Wien noch in Berlin auf das vorbereitet ist.

Als zentrale MaÃŸnahme fordert er eine klare politische Linie und ein unmissverstÃ¤ndliches Signal: â€žWir sind fÃ¼r diese FlÃ¼chtlinge nicht zustÃ¤ndig und wir nehmen keinen einzigen.â€œÂ

Mischung aus Chaos und Planlosigkeit

Im Interview blickt Kickl auch auf seine Zeit als Innenminister zurÃ¼ck und beschreibt die damalige Lage im Asylwesen nach der Immigrationswelle der Jahre 2015/16 mit deutlichen Worten:

Man kann den Zustand im Innenministerium beschreiben als eine Mischung aus Chaos und Planlosigkeit.

Kickl betont, dass seine Politik auf zwei zentrale AnsÃ¤tze gesetzt habe â€“ die Aufarbeitung bestehender Probleme und das konsequente Begrenzen neuer Zuwanderung. Die Devise habe gelautet: â€žWir mÃ¼ssen den Zugang stoppen, damit wir das Problem gar nicht ins Land importieren.â€œ Dabei habe man gezielt MaÃŸnahmen gesetzt, um Ã–sterreich fÃ¼r Migranten unattraktiver zu machen: â€žWir haben sie schon spÃ¼ren lassen, dass sie eigentlich im falschen Land sind.â€œÂ

Kritik am EU-Migrationspakt

DarÃ¼ber hinaus kritisiert Kickl die aktuelle europÃ¤ische Migrationspolitik sowie den EU-Migrationspakt und sieht darin eine Entwicklung gegen die Interessen der BevÃ¶lkerung. Er fordert einen grundsÃ¤tzlichen politischen Kurswechsel und betont die Notwendigkeit klarer Entscheidungen im Sinne der BevÃ¶lkerung.Â

Das vollstÃ¤ndige Interview ist am Mittwoch, 18. MÃ¤rz 2026, von 12 bis 13 Uhr exklusiv in der â€žAktuellen Stundeâ€œ auf AUSTRIA FIRST â€“ Ã–sterreichs Patriotenradio zu hÃ¶ren. Danach wird es auf der Webseite und auf der Podcast-Plattform von AUSTRIA FIRST zum NachhÃ¶ren zur VerfÃ¼gung gestellt.



