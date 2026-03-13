BadetÃ¼cher, Schokolade: So locker sitzt das Geld bei der Verlierer-Ampel

Fast zehn Millionen Euro hat die Ampel-Regierung im letzten Quartal 2025 fÃ¼r Spesen, Werbung, AgenturauftrÃ¤ge und ReprÃ¤sentationskosten ausgegeben. Wie berichtet, finden sich neben Buffets, Reisen und Bewirtungen auch allerhand skurrile Posten auf der Liste â€“ von BadetÃ¼chern bis hin zu Regenschirmen. Besonders groÃŸzÃ¼gig mit dem Geld der Steuerzahler war man aber im AuÃŸenamt.

Teure BadetÃ¼cher und SÃ¼ÃŸigkeiten

FÃ¼r die diverse AnlÃ¤sse – darunter der Nationalfeiertag – wurden im Ressort der Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger Werbegeschenke im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro angeschafft. Auf der Rechnung stehen etwa 250 StrandtÃ¼cher um 7.350 Euro, mehr als 6.000 Packungen Snackmischungen fÃ¼r 15.700 Euro sowie tausende Manner-Schnitten und Schokoladetafeln im Wert von mehr als 6.000 Euro.

Enorme Kosten in allen Ministerien

Aufgedeckt hatte das eine Anfrageserie von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz. Dadurch kam man auch dahinter, dass das Ressort von SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann etwa 64.458 Euro fÃ¼r Buffets, Reisen und Bewirtung zahlte. Das Steuergeld sitzt aber auch bei Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner locker.Â FÃ¼r eine Messe, auf der sich Freiwilligen-Vereine prÃ¤sentierten, ordnete sie 10.000 Euro teure Regenschirme als Werbegeschenke. Tanner investierte auch Ã¼ber 19.000 Euro in KinderbÃ¼cher mit dem Titel â€žMit Adleraugen am Heldenplatzâ€œ, wÃ¤hrend Ã–VP-Umweltminister Norbert Totschnig ein Marketingkonzept fÃ¼r die Maskottchenfigur â€žBiber Bertiâ€œ um 16.200 Euro beauftragte.