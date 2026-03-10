Die Ã–lpreise geben um zehn Prozent nach. Grund hierfÃ¼r dÃ¼rften ErwÃ¤gungen des US-PrÃ¤sidenten sein: Donald Trump denkt an eine weitere Lockerung der Sanktionen gegen Russland.
FPÃ– sieht sich bestÃ¤tigt
Experten gehen davon aus, dass diese Ãœberlegungen bereits fÃ¼r einen Stopp der Preisexplosion am Ã–lmarkt sorgen. BestÃ¤tigt sieht man sich bei der FPÃ–: Der Preisverfall selbst bestÃ¤tige nun, dass man richtig liege, meinte GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz. â€žDie Kriegstreiber und SanktionsbefÃ¼rworterâ€œ hÃ¤tten â€žgegen uns und unsere Wirtschaft einen hausgemachten Anschlag verÃ¼btâ€œ. Jetzt mÃ¼sse der Letzte verstehen, wie dumm diese Art von Politik sei.
Sanktionen als Preistreiber
Durch die Sanktionen sei die Teuerung so richtig angeheizt worden, argumentierte er. Diejenigen, die sich fÃ¼r die Sanktionen ausgesprochen hÃ¤tten, seien in Ã–sterreich verantwortlich fÃ¼r die hohen Preise. Das gelte nicht nur fÃ¼r den Ã–lpreis, sondern fÃ¼r alle Preise, auf die die Energiepreise durchschlagen.
BevÃ¶lkerung leidet unter Sanktionen
Die Freiheitlichen fordern erneut ein sofortiges Ende der selbstmÃ¶rderischen Russland-Sanktionen und ein sofortiges Umdenken. Schnedlitz betonte:
Wer jetzt noch an den Sanktionen festhalten will, soll den UnfÃ¤higkeits-Aufschlag dieser Politik doch bitte bezahlen. Es kann nicht sein, dass die BevÃ¶lkerung unter der Teuerung leidet, nur weil Regierungen, inklusive unserer eigenen, seit Jahren in die falsche Richtung unterwegs sind.