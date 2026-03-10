Die Ã–lpreise geben um zehn Prozent nach. Grund hierfÃ¼r dÃ¼rften ErwÃ¤gungen des US-PrÃ¤sidenten sein: Donald Trump denkt an eine weitere Lockerung der Sanktionen gegen Russland.

FPÃ– sieht sich bestÃ¤tigt

Experten gehen davon aus, dass diese Ãœberlegungen bereits fÃ¼r einen Stopp der Preisexplosion am Ã–lmarkt sorgen. BestÃ¤tigt sieht man sich bei der FPÃ–: Der Preisverfall selbst bestÃ¤tige nun, dass man richtig liege, meinte GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz. â€žDie Kriegstreiber und SanktionsbefÃ¼rworterâ€œ hÃ¤tten â€žgegen uns und unsere Wirtschaft einen hausgemachten Anschlag verÃ¼btâ€œ. Jetzt mÃ¼sse der Letzte verstehen, wie dumm diese Art von Politik sei.

Sanktionen als Preistreiber

Durch die Sanktionen sei die Teuerung so richtig angeheizt worden, argumentierte er. Diejenigen, die sich fÃ¼r die Sanktionen ausgesprochen hÃ¤tten, seien in Ã–sterreich verantwortlich fÃ¼r die hohen Preise. Das gelte nicht nur fÃ¼r den Ã–lpreis, sondern fÃ¼r alle Preise, auf die die Energiepreise durchschlagen.

BevÃ¶lkerung leidet unter Sanktionen

Die Freiheitlichen fordern erneut ein sofortiges Ende der selbstmÃ¶rderischen Russland-Sanktionen und ein sofortiges Umdenken. Schnedlitz betonte: