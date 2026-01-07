Unter vier Prozent und trotzdem teurer: Warum die Inflations-Freude trÃ¼gt

Fast klingt es wie eine Erfolgsgeschichte: Die Inflation in Ã–sterreich liegt erstmals seit einem halben Jahr wieder unter vier Prozent.

Niedriger heiÃŸt nicht niedrig

3,8 Prozent im Dezember melden Statistik Austria und Medien, als wÃ¤re das ein Grund zur Erleichterung. Als mÃ¼ssten sich die Ã–sterreicher nun freuen, dass die Teuerung langsamer geworden ist. Doch diese Freude ist trÃ¼gerisch.

Denn niedriger als zuvor heiÃŸt nicht niedrig. Es bedeutet nur, dass die Preise nicht mehr ganz so schnell steigen wie noch vor einigen Monaten. FÃ¼r die Haushalte bleibt die RealitÃ¤t dieselbe: Monat fÃ¼r Monat mÃ¼ssen sie fÃ¼r die gleichen Produkte mehr bezahlen.

Benzin und Diesel dÃ¤mpften Kaufkraftverlust

Der RÃ¼ckgang der Inflationsrate hat vor allem mit billigeren Treibstoffpreisen zu tun. Benzin und Diesel wirkten zuletzt preisdÃ¤mpfend. Gleichzeitig blieben andere Energiekosten hoch, allen voran Strom.

Insgesamt lagen die Energiepreise weiterhin deutlich Ã¼ber dem Vorjahresniveau.

Dinge tÃ¤glichen Bedarfs immer teurer

Noch stÃ¤rker fÃ¤llt ins Gewicht, dass Dienstleistungen erneut der grÃ¶ÃŸte Preistreiber waren. Bei Gastronomie, Handwerkern oder persÃ¶nlichen Dienstleistungen zogen die Preise weiter krÃ¤ftig an. Auch bei Lebensmitteln sowie bei Tabak und Alkohol beschleunigte sich der Preisauftrieb. Das trifft besonders jene, die einen groÃŸen Teil ihres Einkommens fÃ¼r den tÃ¤glichen Bedarf ausgeben mÃ¼ssen.

Ã–sterreich bleibt Problemfall

WÃ¤hrend sich die Teuerung hierzulande nur langsam abschwÃ¤cht, liegt sie in anderen LÃ¤ndern der Eurozone deutlich niedriger.

In der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich blieb die Inflation klar unter dem von der EuropÃ¤ischen Zentralbank angestrebten Zielwert von zwei Prozent. Ã–sterreich hingegen zÃ¤hlt weiterhin zu den LÃ¤ndern mit besonders hoher Teuerung.

Kritik an Regierungspolitik

Scharfe Kritik daran kommt von der freiheitlichen Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm:

Leider beginnt auch das Jahr 2026 fÃ¼r die Ã¶sterreichische BevÃ¶lkerung mit einer schlechten Nachricht: Der Kaufkraftverlust geht weiter und bleibt weit Ã¼ber dem Niveau Deutschlands und dem EU-Schnitt.

Die aktuellen Inflationszahlen seien ein Warnsignal.

Falsche Energie- und Klimapolitik

Kolm sieht die Ursachen vor allem in der Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung:

Die hohe Inflation ist die Konsequenz der vÃ¶llig falschen Klima- und Energiepolitik von Ã–VP, SPÃ– und Neos.

Ihrer Ansicht nach wÃ¤re Energie in Ã–sterreich deutlich billiger mÃ¶glich, wenn nationale Sonderwege und zusÃ¤tzliche Belastungen beendet wÃ¼rden.

Energie als SchlÃ¼sselproblem

In anderen LÃ¤ndern wurde die Inflation zuletzt vor allem durch sinkende Energiepreise gebremst. In Ã–sterreich hingegen wirken Energie und klimapolitische Vorgaben weiterhin als Kostentreiber.

Laut Kolm habe sich Ã–sterreich mit zusÃ¤tzlichen Abgaben und ambitionierten nationalen Zielen selbst einen Wettbewerbsnachteil geschaffen, der Preise nach oben treibt und die Kaufkraft schwÃ¤cht.

Forderung nach Kurswechsel

Die Freiheitlichen fordern eine deutliche EntschÃ¤rfung der Klimaziele, das Ende zusÃ¤tzlicher CO 2 -Belastungen und Entlastungen fÃ¼r Industrie und Haushalte.

Ob die angekÃ¼ndigte Regierungsklausur tatsÃ¤chlich wirksame MaÃŸnahmen gegen die Inflation bringt, bezweifelt Kolm offen. Sie rechnet eher mit einer PR-Show als mit einem echten wirtschaftspolitischen Kurswechsel.

Am Ende bleibt Belastung

So sehr sinkende Inflationsraten in Schlagzeilen gefeiert werden: FÃ¼r die Menschen im Land Ã¤ndert sich nur wenig. Die Preise sind hoch und steigen weiter. Die Teuerung mag langsamer geworden sein, billiger wird das Leben dadurch nicht.