Typisches Muster der EU-Krisenpolitik: Koordinierungsrunden, Analysen und neue Gremien.

Foto: KI-Generiert

EuropÃ¤ische Union

7. MÃ¤rz 2026 / 09:18 Uhr

Energiepreise explodieren: USA handeln, BrÃ¼ssel richtet erst einmal Krisenstab ein

Seit einer Woche fÃ¼hren Israel und die Vereinigten Staaten einen Angriffskrieg gegen den Iran. Seither steigen die ohnehin schon hohen Energiepreise.

SchwÃ¤che BrÃ¼ssels offensichtlich

Nachdem sich die Lage an der StraÃŸe von Hormus, einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten fÃ¼r RohÃ¶l, deutlich verschÃ¤rft hat und Reedereien erste Transporte aus SicherheitsgrÃ¼nden aussetzen, wird die SchwÃ¤che der EuropÃ¤ischen Kommission deutlich sichtbar.


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Denn unterschiedlicher kÃ¶nnen die Reaktionen der groÃŸen WirtschaftsrÃ¤ume USA und EuropÃ¤ische Union nicht sein.

Washington setzt auf mehr Ã–l am Markt

Die Vereinigten Staaten reagieren schnell mit wirtschaftspolitischen MaÃŸnahmen. In Washington wird derzeit geprÃ¼ft, ob Sanktionen gegen russische Ã–llieferungen teilweise gelockert werden kÃ¶nnten. Ziel wÃ¤re es, zusÃ¤tzliches Angebot auf den Weltmarkt zu bringen und damit den Preisdruck zu reduzieren.

Nach Angaben aus dem US-Finanzministerium befinden sich groÃŸe Mengen bereits verladenen russischen RohÃ¶ls auf Tankern, die wegen der Sanktionen bislang nicht frei gehandelt werden kÃ¶nnen. Eine begrenzte Ausnahmegenehmigung fÃ¼r indische Raffinerien wurde bereits erteilt.

BrÃ¼ssel bereitet sich auf Krisenfall vor

In der EuropÃ¤ischen Union liegt der Schwerpunkt dagegen beim Reden. Die EU-Kommission kÃ¼ndigte nach einer Sondersitzung in BrÃ¼ssel die Einrichtung eines Energie-Krisenstabs an. Dieses Gremium soll mÃ¶gliche MaÃŸnahmen gegen stark steigende Ã–l- und Gaspreise vorbereiten und die Versorgungslage in den Mitgliedstaaten beobachten.

Der Krisenstab wird insbesondere Risiken fÃ¼r Transportwege analysieren, darunter auch die Situation in der StraÃŸe von Hormus und im Roten Meer. Zudem plant die Kommission eine engere Abstimmung mit Reedereien, Fluggesellschaften und nationalen BehÃ¶rden.

Lahmer Gaul BrÃ¼ssel

WÃ¤hrend die Vereinigten Staaten bereits konkrete Schritte setzen, reagiert die EuropÃ¤ische Union zÃ¶gerlich.

In Washington werden zusÃ¤tzliche Ã–lmengen am Weltmarkt angestoÃŸen und sogar die Lockerung von Sanktionen angekÃ¼ndigt, um Preissteigerungen zu bremsen. BrÃ¼ssel hingegen begnÃ¼gt sich vorerst damit, einen Krisenstab einzusetzen und weitere GesprÃ¤che zu fÃ¼hren.

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