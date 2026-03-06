Erkenntnis bei Systemmedien: Verfassungsschutz als Waffe gegen AfD eingesetzt

Das Verwaltungsgericht KÃ¶ln hat entschieden, dass der Verfassungsschutz die AfD nicht mehr bundesweit als â€žgesichert rechtsextremâ€œ bezeichnen darf. Dass die BehÃ¶rde zunehmend als Instrument gegen die Opposition eingesetzt wird, kommt inzwischen auch im linksliberalen Mainstream an.

Umdenken bei der FAZ

Etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): Dort interpretierte Jasper von Altenbockum die Entscheidung als bedeutenden Einschnitt in die politische und institutionelle Debatte Ã¼ber die Partei.

Hans-Georg MaaÃŸen, der frÃ¼here Chef des Verfassungsschutzes, kommentierte einen Artikel der sonst immer regierungstreuen FAZ.

Verfassungsschutz-Gutachten Ã¼berzeugt nicht

Das Gutachten des Verfassungsschutzes, das begrÃ¼nden sollte, warum sich der bisherige Extremismusverdacht gegen die AfD zur Gewissheit verdichtet habe, konnte nicht Ã¼berzeugen: Das Gericht habe die zentralen Argumente des Gutachtens kritisch geprÃ¼ft und dessen Kernaussage in Zweifel gezogen. Obwohl es sich noch nicht um eine endgÃ¼ltige Entscheidung in der Hauptsache handelt, sieht von Altenbockum darin bereits weitreichende politische Konsequenzen.

Faeser machte Verfassungsschutz zur politischen Waffe

Der Beschluss kÃ¶nne die GlaubwÃ¼rdigkeit der SicherheitsbehÃ¶rden beeintrÃ¤chtigen. Besonders kritisch: die Rolle der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der vorgeworfen wird, den Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert zu haben. Dadurch entstehe nicht nur fÃ¼r die BehÃ¶rde selbst, sondern auch fÃ¼r Teile der Bundesregierung und fÃ¼r Parteien der politischen Mitte ein Problem der politischen GlaubwÃ¼rdigkeit.

â€žBrandmauerâ€œ geschwÃ¤cht â€“ Ausgrenzung verliert Legitimation

Die bisherige â€žBrandmauerâ€œ gegenÃ¼ber der AfD sei vor allem durch die Einstufung der Partei als rechtsextrem begrÃ¼ndet worden. Wenn diese Grundlage juristisch ins Wanken gerate, verliere auch die politische Ausgrenzung an Legitimation. In diesem Zusammenhang wird auch die Debatte Ã¼ber ein mÃ¶gliches Parteiverbot angesprochen, das nun schwerer zu begrÃ¼nden sei.

Stigmatisierung der AfD schadet der Debatte

DarÃ¼ber hinaus kritisierte von Altenbockum die starke moralische Stigmatisierung der AfD in der politischen Debatte. Begriffe wie â€žNazi-Parteiâ€œ hÃ¤tten weniger der sachlichen Analyse als der politischen Delegitimierung gedient. Diese Strategie habe zudem verhindern sollen, dass sich politische Mehrheiten rechts der Mitte bilden kÃ¶nnten. Das Fazit: Es sei notwendig, sich politisch und inhaltlich mit den Positionen der AfD auseinanderzusetzen.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kÃ¶nnte eine neue Phase der politischen Auseinandersetzung einleiten. Andere Parteien mÃ¼ssten sich demnach stÃ¤rker mit den Positionen der AfD beschÃ¤ftigen, statt sich ausschlieÃŸlich auf deren Ausgrenzung zu verlassen.