Der Verfassungsschutz ist mit seinem Gutachten gegen die AfD gescheitert â€“ und ein Verbotsverfahren ist immer schwerer zu legitimieren. Das wird inzwischen auch langsam von den etablierten Medien anerkannt.

Foto: Leonhard Lenz / wikimediacommons.org (CC0 1.0 Universal), bearbeitet

AfD

6. MÃ¤rz 2026 / 15:05 Uhr

Erkenntnis bei Systemmedien: Verfassungsschutz als Waffe gegen AfD eingesetzt

Das Verwaltungsgericht KÃ¶ln hat entschieden, dass der Verfassungsschutz die AfD nicht mehr bundesweit als â€žgesichert rechtsextremâ€œ bezeichnen darf. Dass die BehÃ¶rde zunehmend als Instrument gegen die Opposition eingesetzt wird, kommt inzwischen auch im linksliberalen Mainstream an.

Umdenken bei der FAZ

Etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): Dort interpretierte Jasper von Altenbockum die Entscheidung als bedeutenden Einschnitt in die politische und institutionelle Debatte Ã¼ber die Partei.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Hans-Georg MaaÃŸen, der frÃ¼here Chef des Verfassungsschutzes, kommentierte einen Artikel der sonst immer regierungstreuen FAZ.

Verfassungsschutz-Gutachten Ã¼berzeugt nicht

Das Gutachten des Verfassungsschutzes, das begrÃ¼nden sollte, warum sich der bisherige Extremismusverdacht gegen die AfD zur Gewissheit verdichtet habe, konnte nicht Ã¼berzeugen: Das Gericht habe die zentralen Argumente des Gutachtens kritisch geprÃ¼ft und dessen Kernaussage in Zweifel gezogen. Obwohl es sich noch nicht um eine endgÃ¼ltige Entscheidung in der Hauptsache handelt, sieht von Altenbockum darin bereits weitreichende politische Konsequenzen.

Faeser machte Verfassungsschutz zur politischen Waffe

Der Beschluss kÃ¶nne die GlaubwÃ¼rdigkeit der SicherheitsbehÃ¶rden beeintrÃ¤chtigen. Besonders kritisch: die Rolle der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der vorgeworfen wird, den Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert zu haben. Dadurch entstehe nicht nur fÃ¼r die BehÃ¶rde selbst, sondern auch fÃ¼r Teile der Bundesregierung und fÃ¼r Parteien der politischen Mitte ein Problem der politischen GlaubwÃ¼rdigkeit.

â€žBrandmauerâ€œ geschwÃ¤cht â€“ Ausgrenzung verliert Legitimation

Die bisherige â€žBrandmauerâ€œ gegenÃ¼ber der AfD sei vor allem durch die Einstufung der Partei als rechtsextrem begrÃ¼ndet worden. Wenn diese Grundlage juristisch ins Wanken gerate, verliere auch die politische Ausgrenzung an Legitimation. In diesem Zusammenhang wird auch die Debatte Ã¼ber ein mÃ¶gliches Parteiverbot angesprochen, das nun schwerer zu begrÃ¼nden sei.

Stigmatisierung der AfD schadet der Debatte

DarÃ¼ber hinaus kritisierte von Altenbockum die starke moralische Stigmatisierung der AfD in der politischen Debatte. Begriffe wie â€žNazi-Parteiâ€œ hÃ¤tten weniger der sachlichen Analyse als der politischen Delegitimierung gedient. Diese Strategie habe zudem verhindern sollen, dass sich politische Mehrheiten rechts der Mitte bilden kÃ¶nnten. Das Fazit: Es sei notwendig, sich politisch und inhaltlich mit den Positionen der AfD auseinanderzusetzen.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kÃ¶nnte eine neue Phase der politischen Auseinandersetzung einleiten. Andere Parteien mÃ¼ssten sich demnach stÃ¤rker mit den Positionen der AfD beschÃ¤ftigen, statt sich ausschlieÃŸlich auf deren Ausgrenzung zu verlassen.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

10.

Juni

15:41 Uhr
10. Juni 2026

Ampel geht nach â€žUnzensuriertâ€œ-Beschwerde in die Knie und streicht ORF-Beihilfe

10. Juni 2026

Wirtschaftsinstitut schlÃ¤gt Alarm: Deutschland rutscht schon wieder in die Rezession

10. Juni 2026

Marterbauer verwechselt Budgetrede mit Marxismus-Vorlesung – und die Ã–VP klatscht!

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Ã–sterreich braucht eine starke Wirtschaft â€“ weg mit der Zwangsmitgliedschaft in der Kammer!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.