Hohm will in Bundesvorstand: AfD-Parteitag in Erfurt rÃ¼ckt nÃ¤her

Am kommenden Wochenende findet in der Messe Erfurt der Bundesparteitag der AfD statt. Der Chef der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD), Jean-Pascal Hohm, will dort fÃ¼r den Bundesvorstand kandidieren.

Auch Weidel und Chrupalla kandidieren wieder

Hohm mÃ¶chte die Perspektive der jungen Generation in die Parteispitze einbringen. Die AfD will Regierungsverantwortung Ã¼bernehmen. DafÃ¼r braucht es Erfahrung, Geschlossenheit und den Mut, auch die nÃ¤chste Generation frÃ¼hzeitig einzubinden, sagte der 29 Jahre junge Politiker.

Hohm werden gute Chancen prognostiziert, in den Vorstand der patriotischen Partei gewÃ¤hlt zu werden. Auch Alice Weidel und Tino Chrupalla treten erneut an. Der Vorstand besteht aus 14 AfD-Mitgliedern und dem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Um das demokratische Grundrecht der AfD auf einen Parteitag durchzusetzen, wird ein groÃŸflÃ¤chiger Polizeieinsatz notwendig sein, da Linksradikale zu Tausenden nach Erfurt kommen wollen, um den Parteitag zu verhindern.