Altparteien wollen erneut AfD-Verbotsverfahren einleiten

Den etablierten Parteien fÃ¤llt im Umgang mit der oppositionellen AfD noch immer nichts anderes ein, als deren Verbot zu fordern. Nachdem bereits im letzten Jahr ein Gutachten des Bundesverfassungsschutzes von Unbekannten geleakt wurde, versuchen SPD und GrÃ¼ne nun sich auf ein Gutachten der Gesellschaft fÃ¼r Freiheitsrechte (GfF) zu stÃ¼tzen.

Masse statt Klasse

Das damalige Verfassungsschutzdokument war Ã¼ber 1.000 Seiten lang. Das neue Gutachten ist Ã¼ber 3.000 Seiten lang. Die GfF begrÃ¼ndet ihre Haltung unter anderem damit, dass die AfD sowie ihre AnhÃ¤nger einen “ethnisch-kulturellen Volksbegriff” haben.

Dass dies Politikern, die gegen ein angeblich deutsches “Einheitsbraun” viel Migration wollen, nicht gefÃ¤llt, dÃ¼rfte klar sein. So forderte Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) “juristische Schritteâ€œ. Denn: “Wenn unsere Demokratie bedroht ist, sind alle Demokraten verpflichtet zu handeln”, behauptete die Co-Parteichefin am Donnerstag, dem 25. Juni 2026. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) forderte zudem die SicherheitsbehÃ¶rden auf, sich mit dem neuen Dokument “eingehend” zu befassen.

GrÃ¼ne Seilschaften

Auch die Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang und Till Steffen (GrÃ¼ne) sprachen sich fÃ¼r eine VerbotsprÃ¼fung aus. “Die AfD ist nachweislich verfassungswidrig”, unterstellte die Ex-GrÃ¼nen-Chefin am Donnerstag auf X. Man solle jetzt einen Antrag auf ein PrÃ¼fverfahren fÃ¼r ein Verbot “dieser rechtsextremen Partei” beim Bundesverfassungsgericht auf den Weg bringen, fand sie.

Das die GrÃ¼nen dieses Gutachten gut finden, ist nicht weiter Ã¼berraschend. SchlieÃŸlich gehÃ¶ren mehrere GrÃ¼ne zu den Vorstandsmitgliedern des GfF. Einer davon ist Felix Reda, der von 2014 bis 2019 die GrÃ¼nen im EU-Parlament vertreten hatte. Der GeneralsekretÃ¤r des Vereins, Malte Spitz, war zudem Vorstandsmitglied der Partei gewesen. Am neuen AfD-Gutachten war unter anderem Viktor BÃ¶se beteiligt, der fÃ¼r den Brandenburger Landesverband der GrÃ¼nen die Ã–ffentlichkeitsarbeit mitverwaltet hatte.