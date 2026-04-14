Die AfD in Sachsen-Anhalt hat ihr Programm fÃ¼r die Landtagswahl am 06. September 2026 beschlossen. Auf ihrem Landesparteitag in Magdeburg entschieden die 250 Delegierten Ã¼ber das zukÃ¼nftige Regierungsprogramm. Der durch GEZ-Gelder zwangsfinanzierte MDR sowie einige linke Demonstranten waren darÃ¼ber sehr verÃ¤rgert.

Schulpflicht soll durch Bildungspflicht ersetzt werden

Sobald die AfD in Sachsen-Anhalt regiert, will sie Folgendes umsetzen: Es soll ein “Baby-BegrÃ¼ÃŸungsgeld” fÃ¼r Kinder geben, aber nur wenn mindestens ein Elternteil die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft besitzt. Die Schulpflicht soll laut MDR “durch eine Bildungspflicht ersetzt werden”. Das bedeutet, dass Kinder nicht mehr zur Schule gehen mÃ¼ssen, sondern auch zu Hause unterrichtet werden kÃ¶nnen; etwas, was in wirtschaftlich fÃ¼hrenden Nationen wie den USA und dem Kaiserreich Japan seit Ewigkeiten mÃ¶glich ist. Die AfD will also die Schulpflicht abschaffen; unter der Umvolkung in Schulklassen leidende, indigene deutsche Kinder dÃ¼rfte das sehr freuen. Ihre LebensqualitÃ¤t wÃ¼rde sich sehr verbessern; weniger Migrantenschikane und weniger linke Indoktrination.

Gegen die Ãœberfremdung will die AfD natÃ¼rlich auch vorgehen. Es soll eine “Task Force Abschiebungen” eingerichtet werden. Gleichzeitig soll nicht auf auslÃ¤ndische FachkrÃ¤fte, sondern auf ein “RÃ¼ckkehrprogramm fÃ¼r ausgewanderte deutsche FachkrÃ¤fte” gesetzt werden. Das alles kann die AfD natÃ¼rlich am besten umsetzen, wenn sie eine Alleinregierung in dem ostdeutschen Bundesland bildet. In Umfragen liegt die patriotische Partei bei rund 40 Prozent; fÃ¼r die Alleinregierung wÃ¤ren 45 Prozent nÃ¶tig. “Sollten bei der Landtagswahl im September GrÃ¼ne, FDP und BSW aufgrund der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde den Einzug ins Parlament verpassen, kÃ¶nnten der AfD mÃ¶glicherweise weniger als 50 Prozent der Stimmen fÃ¼r eine Mehrheit der Sitze reichen”, musste der MDR zÃ¤hneknirschend einrÃ¤umen.