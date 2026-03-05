Die â€žKroneâ€œ weiÃŸ immer alles besser – und wird dann eines Besseren belehrt

Die Kronen Zeitung titelte im Jahr 2019 â€žFPÃ– am Ende!â€œ, 2022 erfand sie einen Abschiedsbrief eines blauen parlamentarischen Mitarbeiters samt angeblichen Selbstmordversuch, um Herbert Kickl anzupatzen. All das half nichts, um Wahlerfolge der Freiheitlichen zu verhindern. Jetzt behauptet die Krone: â€žWenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wÃ¤re, wÃ¼rden heute im Land auch nicht Milch und Honig flieÃŸenâ€œ.

Angst um Regierungsinserate?

Da die Krone bei ihren Angriffen auf den erfolgreichen Oppositionschef der grÃ¶ÃŸten Parlamentspartei auch nicht davor zurÃ¼ckschreckt, das Niveau auf einen neuen Tiefpunkt des Ã¶sterreichischen Journalismus zu senken, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, der Zeitung gehe es vor allem darum, Kickl als Volkskanzler zu verhindern und damit sicherzustellen, dass teure Regierungsinserate weiterhin in die Wiener Muthgasse kommen.Â

Kickls Solo im ORF

Einer, der immer wieder ausgeschickt wird, um Kickl schlecht darzustellen, ist der Innenpolitik-Schreiber Claus PÃ¡ndi. Heute, Donnerstag, fiel ihm fÃ¼r seinen Kommentar der Titel â€žHerbert Kickls Solo im ORF war ein GlÃ¼cksfallâ€œ ein, der aber so gar nicht zum eigentlichen Text passte. Denn in seinem Geschreibsel will PÃ¡ndi Zeuge einer Luftnummer geworden sein, als der FPÃ–-Chef die Gunst der Stunde nutzte, um in der â€žZIB2â€œ am Dienstag zu Fragen der Wirtschaft und Budget Stellung zu nehmen.Â

Milliarden flieÃŸen in dubiose KanÃ¤le

Flapsig behauptete der Krone-Redakteur, dass Kickl, als es um Einsparungen ging, â€žkonfus von Milliarden hier und Milliarden dortâ€œ gesprochen habe. TatsÃ¤chlich aber kam der Frontmann der Blauen nicht ins Schwimmen, wie PÃ¡ndi bemerkte, sondern Kickl wurde konkret: Stopp der Ukraine-Zahlungen, durchforsten des NGO-Komplexes (das die FPÃ– fÃ¼r die Regierung bereits macht und dahinter gekommen ist, das allein hier Milliarden ins Ausland und in dubiose Inlands-Projekte flieÃŸen), Schluss mit â€žklimareligiÃ¶senâ€œ FÃ¶rderungen, Sparen bei den Ausgaben (zum Beispiel bei externen Beratern der Verlierer-Ampel, die 300.000 Euro tÃ¤glich verschlingen), und vor allem bei der Asyl-Industrie.Â

PÃ¡ndi macht sich Sorgen

In den 17 Minuten, die der ORF Kickl einrÃ¤umte, konnte der FPÃ–-Chef nur Eckpfeiler seiner Politik nennen. Kein Grund also fÃ¼r PÃ¡ndi, sich â€žSorgen um den Mannâ€œ zu machen. Vielmehr sollte er und mit ihm die Kronen Zeitung einmal ins sich gehen und Ã¼berlegen, wie das denn wÃ¤re, wenn ein Volkskanzler Kickl eine erfolgreiche Wende herbeifÃ¼hrt und plÃ¶tzlich Geld auch dafÃ¼r da wÃ¤re, um in der Kronen Zeitung ein kleines Inserat auf Kosten der Steuerzahler zu schalten.Â