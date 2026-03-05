Gerald Hauser

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser will der Frage nachgehen, wie die EU hormonbelastetes Fleisch aus Drittstaaten erfolgreich kontrollieren will.

Foto: FPÃ– / EU Patrioten

Mercosur

5. MÃ¤rz 2026 / 10:13 Uhr

Rund 63 Tonnen kontaminiertes Rindfleisch in zehn EU-Staaten gelandet

Nach dem Skandal, dass rund 62 Tonnen brasilianisches Rindfleisch, das mit dem in der EU verbotenen Wachstumshormon Ã–stradiol belastet gewesen sein soll, in mindestens zehn Mitgliedsstaaten geliefert wurde, sehen sich bÃ¤uerliche Interessenvertretungen in ihrer Kritik am Mercosur-Abkommen betÃ¤tigt.Â 

Gefahr durch Mercosur-Abkommen

Das Mercosur-Abkommen mit der EuropÃ¤ischen Union sieht vor, dass jÃ¤hrlich bis zu 99.000 Tonnen zusÃ¤tzliches Rindfleisch aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay zollbegÃ¼nstigt in die EU eingefÃ¼hrt werden dÃ¼rfen. Kritiker befÃ¼rchten vor allem bei hochwertigen TeilstÃ¼cken einen erheblichen Preisdruck auf europÃ¤ische Betriebe. FÃ¼r Skeptiker des Abkommens ist das nun aufgetauchte brasilianische Hormonfleisch, das in der EU durch Kontrollversagen importiert wurde, Wasser auf ihre MÃ¼hlen. 


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Massives Kontrollversagen

FÃ¼r EU-Abgeordneten Gerald Hauser (FPÃ–) ist klar:

Das ist kein Einzelfall, sondern ein massives Kontrollversagen. Unsere angeblich so strengen Standards sind wertlos, wenn sie in der Praxis nicht durchgesetzt werden.

EU-Standards nicht eingehalten

Noch Ende Februar dieses Jahres habe die EuropÃ¤ische Kommission behauptet, dass die EuropÃ¤ische Union bei allen Lebensmittel-Einfuhren aus Drittstaaten verlangt, dass bei tierischen Erzeugnissen fÃ¼r den EU-Markt die EU-Standards bei den RÃ¼ckstÃ¤nden an pharmakologischen Stoffen (Medikamentenresten) eingehalten werden. â€žUnd keine zwei Wochen spÃ¤ter lesen wir in der Zeitung von einem Skandal!â€œ, zeigte sich Hauser verÃ¤rgert. 

Unbequeme Fragen

In diesem Zusammenhang will Hauser unbequeme Fragen in Form einer parlamentarischen Anfrage an die Kommission stellen. Etwa jene: Wie konnte hormonbelastetes Fleisch trotz bestehender Kontrollen auf unserem Markt gelangen? Welcher Prozentsatz der Importe wird tatsÃ¤chlich auf Antibiotika, Hormone und andere RÃ¼ckstÃ¤nde getestet?


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