Von der Leyen Ã¼bergeht Parlamente und Gerichtshof: Scharfe FPÃ–-Kritik

Eigentlich sollte der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) das umstrittene Mercosur-Abkommen prÃ¼fen, doch jetzt soll es plÃ¶tzlich ganz schnell gehen: Die EU wird das Handelsabkommen noch wÃ¤hrend der PrÃ¼fung anwenden, wie KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen ankÃ¼ndigte. Die FPÃ– Ã¤uÃŸert daran jetzt deutliche Kritik.

Abkommen tritt provisorisch in Kraft

Wie berichtet, berief sich von der Leyen am gestrigen Freitag auf den EuropÃ¤ischen Rat, der die Kommission ermutigt habe, das Abkommen provisorisch in Kraft zu setzen, sobald die ersten Mitgliedstaaten der sÃ¼damerikanischen Mercosur-Organisation es ratifizieren.

Ampel-Regierung in Sachen Mercosur uneinig

Das Vorgehen sorgt fÃ¼r einige Kritik, denn damit werden sowohl die 27 nationalen Parlamente der EU-Staaten als auch das EU-Parlament Ã¼bergangen. Auch in der Verlierer-Ampel sorgt das Vorgehen der Kommission fÃ¼r neuen ZÃ¼ndstoff: Ã–VP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hatte davon gesprochen, dass die jetzige Anwendung kein Endpunkt, sondern ein Arbeitsauftrag sei, die WettbewerbsfÃ¤higkeit der bÃ¤uerlichen Familienbetriebe abzusichern.

Positiver sieht man das beim Koalitionspartner Neos: Deren EU-Abgeordnete Anna StÃ¼rgkh hatte von einem lÃ¤ngst fÃ¤lligen Schritt fÃ¼r Europas WettbewerbsfÃ¤higkeit gesprochen. Auch Sigi Menz von der Wirtschaftskammer zeigte sich erfreut.

FPÃ– sieht undemokratisches Vorgehen

Bei der FPÃ– hat man mit dem fragwÃ¼rdigen Gebaren der Kommission weniger Freude: Das â€žAusschalten der Parlamente und das Ignorieren des EuropÃ¤ischen Gerichtshofsâ€œ erinnere â€žmehr an autokratische Staaten als an eine funktionierende Demokratieâ€œ, kritisiert nun der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider. Das EU-Parlament hatte dem Abkommen dank einer bemerkenswerten Mehrheit aus linken, grÃ¼nen und rechten Abgeordneten nicht zugestimmt und stattdessen die PrÃ¼fung beim EuropÃ¤ischen Gerichtshof beantragt.

Damit setze sich von der Leyen nicht nur Ã¼ber gÃ¼ltiges Recht hinweg, sondern verstoÃŸe auch massiv gegen die demokratischen Grundprinzipien der EU, monierte Haider.

Landwirte und Konsumenten leiden

Sein Vorwurf: Von der Leyen handle damit einmal mehr gegen die Interessen der EuropÃ¤er. Die Landwirte sieht er einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt, wÃ¤hrenddessen wÃ¼rden den Konsumenten Lebensmittel mit fragwÃ¼rdiger QualitÃ¤t vorgesetzt â€“ â€žein neuer Tiefpunkt der ungewÃ¤hlten von der Leyen-Kommission, die Europa mit ihrer fatalen Politik immer schneller in den Abgrund treibtâ€œ, so Haiders Fazit.