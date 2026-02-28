Streit um Mercosur eskaliert: BrÃ¼ssel ignoriert EU-Parlament und Mitgliedstaaten

Das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay soll in KÃ¼rze angewendet werden.

Kommission macht, was sie will

Und das, obwohl der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) noch prÃ¼ft, ob das Vertragswerk Ã¼berhaupt mit EU-Recht vereinbar ist.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hatte die Inkraftsetzung heute, Freitag, in BrÃ¼ssel verkÃ¼ndet. MÃ¶glich wurde dieser Schritt, weil Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert haben.

Keine Mehrheit im EU-Parlament

Die Zustimmung des EU-Parlaments steht hingegen noch aus. Dieses hatte erst im JÃ¤nner mit knapper Mehrheit beschlossen, die Luxemburger Richter anzurufen. ErfahrungsgemÃ¤ÃŸ kÃ¶nnen solche Gutachtenverfahren zwischen 16 und 26 Monate dauern.

Doch BrÃ¼ssel will diese Zeit der PrÃ¼fung nicht abwarten und setzt sich Ã¼ber das EU-Parlament, die 27 nationalen Parlament und das EuropÃ¤ische Patentamt hinweg. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider spricht von einem massiven Eingriff in demokratische Kontrollrechte. Das erinnere eher an autokratische Methoden als an eine rechtsstaatliche Union.

Juristischer Streit um â€žTrickâ€œ bei der Aufspaltung

Der aktuelle Konflikt ist das Ergebnis einer lÃ¤ngeren Vorgeschichte. Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen war das Abkommen von der EU-Kommission beschlossen worden. Doch eine knappe Mehrheit im EU-Parlament stellte die RechtmÃ¤ÃŸigkeit der Konstruktion infrage.

Denn die Kommission hatte den Vertrag in einen politischen Partnerschaftsteil und einen handelspolitischen Teil getrennt. Kritiker sehen darin einen juristischen Kunstgriff, um Einstimmigkeit im Rat und Vetorechte nationaler Parlamente zu umgehen. Genau diese Frage prÃ¼ft nun der EuGH.

Bauern fÃ¼rchten Preisdruck â€“ Industrie sieht Chance

Politisch verlÃ¤uft die Bruchlinie quer durch Europa â€“ und auch durch Ã–sterreich. Landwirtschaftliche Interessenvertreter warnen vor Billigimporten, etwa bei Rindfleisch, und vor Wettbewerbsverzerrungen zulasten heimischer Betriebe.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (Ã–VP) verweist darauf, dass Ã–sterreich gemeinsam mit VerbÃ¼ndeten Schutzklauseln durchgesetzt habe. Grenz- und Vor-Ort-Kontrollen mÃ¼ssten von Beginn an lÃ¼ckenlos umgesetzt werden. FÃ¼r ihn sei die jetzige Anwendung kein Endpunkt, sondern ein Arbeitsauftrag, die WettbewerbsfÃ¤higkeit der bÃ¤uerlichen Familienbetriebe abzusichern.

Freude bei Industrie und Neos

Ganz anders bewertet die exportorientierte Industrie den umstrittenen Schritt von der Leyens. FÃ¼r Sigi Menz von der Wirtschaftskammer ist die vorlÃ¤ufige Anwendung ein â€žEtappensieg der Vernunftâ€œ und eine klare Absage an Protektionismus. Handelshemmnisse wÃ¼rden abgebaut, Lieferketten diversifiziert und der Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen wie Lithium oder Kupfer verbessert.

Auch die Neos-EU-Abgeordnete Anna StÃ¼rgkh sieht im Mercosur-Abkommen einen lÃ¤ngst fÃ¤lligen Schritt fÃ¼r Europas WettbewerbsfÃ¤higkeit. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Verhandlungen dÃ¼rfe man nun nicht wieder in VerzÃ¶gerungen verfallen. Freihandel und hohe Standards seien kein Widerspruch, sondern bedingten einander.

Symbolpolitik gegen globale Abschottung

Die Kommission versteht das Abkommen zudem als geopolitisches Signal in Zeiten zunehmender Handelskonflikte.

Angesichts protektionistischer Tendenzen in den USA soll die neue Freihandelszone mit rund 720 Millionen Menschen Europas strategische HandlungsfÃ¤higkeit stÃ¤rken.

Nicht Handelsabkommen, sondern politischer Anspruch

Doch gerade dieser politische Anspruch verschÃ¤rft die Kontroverse. â€žEgal wie man inhaltlich zu dem Handelsabkommen steht, das Ausschalten der Parlamente und das Ignorieren des EuropÃ¤ischen Gerichtshofs erinnert mehr an autokratische Staaten als an eine funktionierende Demokratieâ€œ, kritisiert Haider.

Damit setze sich von der Leyen nicht nur Ã¼ber gÃ¼ltiges Recht hinweg, sondern verstoÃŸe auch massiv gegen die demokratischen Grundprinzipien der EU. â€žOffensichtlich denkt von der Leyen, dass rechtsstaatliche GrundsÃ¤tze fÃ¼r sie nicht geltenâ€œ.

Bauernopfer fÃ¼r geopolitisches Signal

Die Neos sehen das ganz anders. StÃ¼rgkh ist erfreut, â€ždass Europa handlungsfÃ¤hig ist. Ã–sterreich sollte diese RealitÃ¤t anerkennen und konstruktiv an der Umsetzung mitarbeiten.â€œ

Und sie sagt, worum es BrÃ¼ssel wirklich geht:

Mercosur ist nicht nur ein Wirtschaftsabkommen, sondern ein geopolitisches Signal fÃ¼r Zusammenarbeit, StabilitÃ¤t und europÃ¤ische GestaltungsfÃ¤higkeit.

DafÃ¼r werden nicht nur die europÃ¤ischen Bauern geopfert, sondern auch die Lebensmittelsicherheit, die LebensmittelqualitÃ¤t und die Versorgungssicherheit, sagen Kritiker von Mercosur.