Rote Karte fÃ¼r Wiederkehr: Expertengruppe verweigert Latein-Kahlschlag

Der Versuch von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), den Lateinunterricht in der AHS-Oberstufe drastisch zu kÃ¼rzen, ist vorerst gescheitert â€“ und zwar an seiner eigenen Expertengruppe.

RÃ¼cktritt der Experten

Jene sechskÃ¶pfige Lehrplangruppe, die im Auftrag des Ministeriums eine Reduktion von zwÃ¶lf auf acht Wochenstunden ausarbeiten sollte, ist gestern, Freitag, geschlossen zurÃ¼ckgetreten.

FÃ¼r FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl ist klar: â€žJetzt zeigt Neos-Bildungsminister Wiederkehr sogar die von ihm selbst eingesetzte Expertengruppe die Rote Karte.â€œ Das Debakel kÃ¶nne â€žnur eine Konsequenz haben: nÃ¤mlich das sofortige Aus fÃ¼r seine bildungspolitische Geisterfahrt bei den LehrplÃ¤nen!â€œ

Geplanter Umbau: Weniger Latein, mehr KI

Wiederkehr plante, in den Gymnasien Stunden aus dem Lateinunterricht abzuziehen, um Platz fÃ¼r Informatik, KÃ¼nstliche Intelligenz sowie das neue Fach â€žMedien und Demokratieâ€œ zu schaffen. Latein sollte faktisch um ein Drittel gekÃ¼rzt werden.

Ein traditionsreiches Grundlagenfach sollte zugunsten modischer Kompetenzrhetorik zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt werden. FÃ¼r BrÃ¼ckl wÃ¤re das â€žein massiver RÃ¼ckschritt und ein Anschlag auf die Bildungschancen unserer Jungenâ€œ. Latein vermittle â€žgrundlegendes SprachverstÃ¤ndnis, logisches und analytisches Denken sowie TextverstÃ¤ndnisâ€œ. Wer diese FÃ¤higkeiten schwÃ¤che, entziehe den SchÃ¼lern auch die Basis fÃ¼r den reflektierten Umgang mit KI.

Kein Feigenblatt fÃ¼r die umstrittene KÃ¼rzung

Dass nun ausgerechnet die vom Ministerium eingesetzte Lehrplangruppe geschlossen das Mandat zurÃ¼cklegte, ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum. â€žSelbst Expertengruppe glaubt nicht an Wiederkehr-Reformâ€œ, kommentierte FPÃ–-NiederÃ¶sterreich-Bildungssprecher Helmut Fiedler.

Statt einer unabhÃ¤ngigen fachlichen PrÃ¼fung wirkt der Vorgang wie der Versuch, eine politische Entscheidung durch eine externe Beratergruppe legitimieren zu lassen. Doch diese habe sich offenbar nicht dazu bereitgefunden, einfach Wiederkehrs Wunsch umzusetzen.

Prominenter Widerstand aus Kultur und Wissenschaft

ZusÃ¤tzlichen Gegenwind erhÃ¤lt der Minister aus Kunst und Wissenschaft. In einer Petition warnen prominente, ja Ã¼berraschend vor allem linke Unterzeichner â€“ darunter Elfriede Jelinek, Peter Handke, Anton Zeilinger und Heinz Fischer â€“ vor einem â€žgrundsÃ¤tzlichen Angriff auf die geistige Substanzâ€œ des Bildungssystems.

Latein schult DenkfÃ¤higkeit

â€žWer Latein marginalisiert, schwÃ¤cht bewusst jene FÃ¤higkeiten, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht: strukturiertes Denken, sprachliche PrÃ¤zision, historische Urteilskraftâ€œ, heiÃŸt es im Aufruf. Mit den Lateinstunden werde â€žnicht Stoff gestrichen, sondern DenkfÃ¤higkeit â€“ und das sei gerade im Zeitalter KÃ¼nstlicher Intelligenz fatalâ€œ. Ohne historisch und logisch geschultes Denken werde KI â€žzur Black Box fÃ¼r UnmÃ¼ndigeâ€œ.

FÃ¼r die Initiatoren ist die Reduktion â€žpÃ¤dagogisch unhaltbar und fachlich unredlichâ€œ.

â€žWas verbessert sich eigentlich?â€œ

Fiedler bringt die zentrale Frage auf den Punkt: â€žMit der Abschaffung von Latein verbessert sich eigentlich was genau? Diese Antwort ist der Minister bis heute schuldig.â€œ

Statt Profilbildung und Leistungsorientierung drohe eine Nivellierung des Gymnasiums.

Das Gymnasium muss als klare Leistungsschule mit verbindlichen Standards und anspruchsvollen Schwerpunkten positioniert sein. Statt Kompetenzfloskeln braucht es Mut zu Profilbildung, Tiefgang und Leistungsorientierung.

Politische Zukunft der Reform offen

Wiederkehr will sich aber nicht beirren lassen. Sein Ministerium hÃ¤lt am Zeitplan fÃ¼r die Bildungsreform fest. Doch nach dem geschlossenen RÃ¼cktritt der Experten steht das Projekt nur noch auf sehr wackeligen Beinen und der Minister selbst noch mehr unter Druck.