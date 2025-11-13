Wiederkehr kÃ¼ndigt Schulreformen an â€“ FPÃ– sieht nur groÃŸe PR-Show

Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr hatte am gestrigen Mittwoch im Wiener Museumsquartier seine sogenannte “Grundsatzrede zur Zukunft des Ã¶sterreichischen Bildungssystems” gehalten. Darin kÃ¼ndigte er unter anderem den “Plan Z” an â€“ ein MaÃŸnahmenpaket, das Schulen moderner, digitaler und leistungsorientierter machen soll. Konkret geht es dabei um die EinfÃ¼hrung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres, mehr Schulautonomie, Reformen in der pÃ¤dagogischen Ausbildung, einen stÃ¤rkeren Fokus auf den Umgang mit Innovation sowie eine Ãœberarbeitung der LehrplÃ¤ne. In der Opposition sieht man darin reine Symbolpolitik.

Bildungsminister weit von RealitÃ¤t in Schulen entfernt

Scharfe Kritik kam heute, Donnerstag, von FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl. “Immer wieder versucht Neos-Bildungsminister Wiederkehr, mit simpel formulierten Worten seine reine PR-Politik fÃ¼r das Schul- und Bildungswesen den Lehrern, SchÃ¼lern und Eltern schmackhaft zu machen”, erklÃ¤rte BrÃ¼ckl. Die Veranstaltung im Museumsquartier zeige, wie weit der Minister â€žvon der RealitÃ¤t im Klassenzimmerâ€œ entfernt sei.

Geliefert wurden nur AnkÃ¼ndigungen

Seit seiner Angelobung habe Wiederkehr â€žeine AnkÃ¼ndigung nach der anderenâ€œ geliefert, doch zwischen seinen Worten und der RealitÃ¤t klaffe â€žeine gewaltige LÃ¼ckeâ€œ. BrÃ¼ckl kritisierte, von Wiederkehr sei â€žnichts VisionÃ¤resâ€œ gekommen. â€žSchon von seiner viel zitierten â€šAufholjagdâ€˜ war in der Praxis nichts zu bemerken, und auch der nun prÃ¤sentierte â€šPlan Zâ€˜ wird das Bildungssystem keineswegs auf die Ãœberholspur bringenâ€œ, so der FPÃ–-Parlamentarier weiter.

Wiederkehr-PR hilft nicht gegen wahre Probleme

BrÃ¼ckl sieht die zentralen Probleme nicht auf der PR-BÃ¼hne, sondern im Klassenzimmer: â€žDie Lehrer kÃ¤mpfen mit Disziplinproblemen, Ã¼berbordender BÃ¼rokratie und einem immer grÃ¶ÃŸeren Anteil an SchÃ¼lern, die kaum Deutsch sprechen.â€œ Die ZustÃ¤nde an vielen Schulen wÃ¼rden â€žzunehmend dramatischerâ€œ, es gebe â€žimmer hÃ¤ufiger Gewalt- und Mobbing-VorfÃ¤lleâ€œ.

Wiederkehr hat bereits in Wien versagt

Statt MaÃŸnahmen zu setzen, flÃ¼chte sich der Minister â€žseit mittlerweile neun Monatenâ€œ in medienwirksame Auftritte. BrÃ¼ckls ResÃ¼mee:

Auch Wiederkehrs heutige kleine MÃ¤rchenstunde, gespickt mit inhaltsleeren Floskeln und ohne jede Aufbruchstimmung fÃ¼r das Bildungssystem, wird an der RealitÃ¤t in unseren Schulen nichts Ã¤ndern. Er hat es in Wien nicht geschafft â€“ und bundesweit kann er es erst recht nicht.