Blau-Schwarz handelt: Strengeres Grundversorgungsgesetz beschlossen

Die blau-schwarze steirische Landesregierung hat das Grundversorgungsgesetz verschÃ¤rft: Ziel ist es, die AttraktivitÃ¤t der Steiermark fÃ¼r illegale Zuwanderung zu reduzieren und die Belastung fÃ¼r Steuerzahler zu verringern, wie der freiheitliche Landesrat Hannes Amesbauer erklÃ¤rte.

Wer nicht arbeitet, verliert Leistungen

Am gestrigen Donnerstag wurden die MaÃŸnahmen beschlossen: KÃ¼nftig mÃ¼ssen Personen in der Grundversorgung unbezahlte HilfstÃ¤tigkeiten verrichten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Unterbringung stehen â€“ etwa Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten. Ein vorheriges EinverstÃ¤ndnis ist dafÃ¼r nicht mehr notwendig. Wer solche Arbeiten verweigert, muss mit KÃ¼rzungen oder dem Entfall der Leistungen rechnen. FÃ¼r Asylanten galt diese Regelung bereits zuvor.

Ersatzfreiheitsstrafen und Fokus auf Hausordnung

Wer die Unterkunft lÃ¤nger als 24 Stunden ohne Abmeldung verlÃ¤sst, dem kÃ¶nnen Leistungen gekÃ¼rzt werden â€“ bisher galt eine Frist von drei Tagen. Zudem drohen kÃ¼nftig Ersatzfreiheitsstrafen, wenn Mindeststrafen nicht bezahlt werden. Die Hausordnung in den UnterkÃ¼nften wird strenger kontrolliert; die Regeln sollen vorab klar kommuniziert werden, um Konflikte zu vermeiden.

Auftrag wird ausgefÃ¼hrt

Mit der Novelle des steiermÃ¤rkischen Grundversorgungsgesetzes wird der nÃ¤chster Schritt in der steirischen Asyl- und Migrationsstrategie 2026 eingeleitet. Diesen klaren Auftrag, die Steiermark fÃ¼r illegale Einwanderung in die Sozialsysteme unattraktiver zu machen, hÃ¤tten die Steirer im November 2024 der Regierung mitgegeben â€“ und diesen setze man nun in Regierungsverantwortung konsequent und Schritt fÃ¼r Schritt um, hatte Amesbauer im JÃ¤nner erklÃ¤rt.