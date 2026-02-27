Hofer-Auslieferung: Peinlicher Eiertanz der SPÃ– zum FremdschÃ¤men

Das sei ein peinlicher Eiertanz gewesen, den sich die SPÃ– Burgenland da geleistet habe! So oder so Ã¤hnlich fielen die Kommentare aus, als sich die Roten dazu entschlossen haben, dem Auslieferungsantrag der Staatsanwaltschaft fÃ¼r FPÃ–-Landtagsabgeordneten Norbert Hofer nicht zuzustimmen.Â

Blamage abgewendet

Seit gestern, Donnerstag, ist somit klar: Weder Ã–VP noch die SPÃ– werden dem Begehren der BehÃ¶rden zustimmen. UrsprÃ¼nglich war die rot-grÃ¼ne Regierung unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bereit, der Auslieferung zuzustimmen. Der RÃ¼ckzieher der Roten kam deshalb Ã¼berraschend. Anscheinend wollte man damit eine Blamage abwenden.

Koran gefÃ¤hrlicher als Corona

Hofer sollte – wie berichtet – vom burgenlÃ¤ndischen Landtag ausgeliefert werden, weil die BehÃ¶rde den Verdacht auf Verhetzung und HerabwÃ¼rdigung religiÃ¶ser Lehren Ã¤uÃŸerte. WÃ¶rtlich soll Hofer vor fÃ¼nf Jahren als damaliger NationalratsprÃ¤sident gesagt haben:

Ich fÃ¼rchte mich nicht vor Corona, Corona ist nicht gefÃ¤hrlich. Da ist der Koran gefÃ¤hrlicher, meine Lieben, als Corona.Â

Nationalrat gegen Auslieferung

Die Staatsanwaltschaft wollte schon damals ermitteln, allerdings stimmte der Nationalrat gegen die behÃ¶rdliche Verfolgung des damaligen Dritten NationalratsprÃ¤sidenten. Die Abgeordneten begrÃ¼ndeten das damit, dass ein Zusammenhang zwischen der Ã„uÃŸerung und der politischen TÃ¤tigkeit Hofers bestehe.

Keine Verhetzung, sondern Meinung

Zu diesem Schluss kam nun offenbar auch die SPÃ– bei ihrem Umdenken, nachdem sogar Falter-Chefredakteur Florian Klenk (bestimmt kein FPÃ–-Freund) festgestellt hatte, dass man Norbert Hofer weder ausliefern noch deshalb ein Verfahren fÃ¼hren sollte. Er sagte auf Facebook, Hofers Satz sei keine Verhetzung, sondern eine Meinung und Religionskritik. Das mÃ¼sse erlaubt sein. Eine Verhetzung wÃ¤re, so Klenk, wenn er gesagt hÃ¤tte, Muslime seien gefÃ¤hrlicher als Corona.Â