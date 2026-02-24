Polit-Justiz? Sogar â€žFalterâ€œ-Chef Klenk sieht keine Verfehlung Hofers

Weil Ex-FPÃ–-Chef Norbert Hofer bei einer Partei-Veranstaltung im Juni 2020 am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten sinngemÃ¤ÃŸ sagte, der Koran, das heilige Buch des Islam, sei gefÃ¤hrlicher als das Corona-Virus, wird er nun von der Staatsanwaltschaft Wien verfolgt.

Verdacht der Verhetzung

Wegen des Verdachts auf Verhetzung und HerabwÃ¼rdigung religiÃ¶ser Lehren verlangt die BehÃ¶rde fÃ¼nf Jahre nach der Aussage Hofers die Auslieferung des heutigen Landespolitikers beim burgenlÃ¤ndischen Landtag. Die Staatsanwaltschaft wollte schon 2020 ermitteln, allerdings stimmte der Nationalrat gegen die behÃ¶rdliche Verfolgung des damaligen Dritten NationalratsprÃ¤sidenten. Die Abgeordneten begrÃ¼ndeten das damit, dass ein Zusammenhang zwischen der Ã„uÃŸerung und der politischen TÃ¤tigkeit Hofers bestehe.

Koran gefÃ¤hrlicher als Corona

WÃ¶rtlich soll Hofer gesagt haben:

Ich fÃ¼rchte mich nicht vor Corona, Corona ist nicht gefÃ¤hrlich. Da ist der Koran gefÃ¤hrlicher, meine Lieben, als Corona.

Meinung und Religionskritik

Dass die BehÃ¶rde jetzt neuerlich ermittelt, nÃ¤hrt den Verdacht der Polit-Justiz. RÃ¼ckendeckung bekommt Hofer von ungewohnter Seite. Falter-Chefredakteur Florian Klenk meinte auf Facebook, Hofers Satz sei keine Verhetzung, sondern eine Meinung und Religionskritik. Das mÃ¼sse erlaubt sein. Man solle Hofer weder ausliefern noch deshalb ein Verfahren fÃ¼hren. Eine Verhetzung wÃ¤re, so Klenk, wenn er gesagt hÃ¤tte, Muslime seien gefÃ¤hrlicher als Corona.Â