Norbert Hofer

FÃ¼r seine Meinung und Religionskritik wird der heutige Landtagsabgeordnete Norbert Hofer (FPÃ–) von der Staatsanwaltschaft verfolgt.

Foto: unzensuriert

Islamkritik

24. Feber 2026 / 10:08 Uhr

Polit-Justiz? Sogar â€žFalterâ€œ-Chef Klenk sieht keine Verfehlung Hofers

Weil Ex-FPÃ–-Chef Norbert Hofer bei einer Partei-Veranstaltung im Juni 2020 am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten sinngemÃ¤ÃŸ sagte, der Koran, das heilige Buch des Islam, sei gefÃ¤hrlicher als das Corona-Virus, wird er nun von der Staatsanwaltschaft Wien verfolgt. 

Verdacht der Verhetzung

Wegen des Verdachts auf Verhetzung und HerabwÃ¼rdigung religiÃ¶ser Lehren verlangt die BehÃ¶rde fÃ¼nf Jahre nach der Aussage Hofers die Auslieferung des heutigen Landespolitikers beim burgenlÃ¤ndischen Landtag. Die Staatsanwaltschaft wollte schon 2020 ermitteln, allerdings stimmte der Nationalrat gegen die behÃ¶rdliche Verfolgung des damaligen Dritten NationalratsprÃ¤sidenten. Die Abgeordneten begrÃ¼ndeten das damit, dass ein Zusammenhang zwischen der Ã„uÃŸerung und der politischen TÃ¤tigkeit Hofers bestehe.


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Koran gefÃ¤hrlicher als Corona

WÃ¶rtlich soll Hofer gesagt haben:

Ich fÃ¼rchte mich nicht vor Corona, Corona ist nicht gefÃ¤hrlich. Da ist der Koran gefÃ¤hrlicher, meine Lieben, als Corona. 

Meinung und Religionskritik

Dass die BehÃ¶rde jetzt neuerlich ermittelt, nÃ¤hrt den Verdacht der Polit-Justiz. RÃ¼ckendeckung bekommt Hofer von ungewohnter Seite. Falter-Chefredakteur Florian Klenk meinte auf Facebook, Hofers Satz sei keine Verhetzung, sondern eine Meinung und Religionskritik. Das mÃ¼sse erlaubt sein. Man solle Hofer weder ausliefern noch deshalb ein Verfahren fÃ¼hren. Eine Verhetzung wÃ¤re, so Klenk, wenn er gesagt hÃ¤tte, Muslime seien gefÃ¤hrlicher als Corona.Â 


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