Kickl in Neudörfl

SPÖ-Landtagsabgeordneter Fürst behauptete, dass zur Veranstaltung in Neudörfl keiner gekommen war. Ohne Worte…

Foto: Alois Endl

Burgenland

20. Oktober 2025 / 09:07 Uhr

SPÖ-Landtagsabgeordneter macht sich mit neidischem Posting komplett lächerlich

Der SPÖ im Burgenland hat es gar nicht gefallen, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl im Rahmen seiner „Gute-Jahre-Tour“ am Samstag ins Reich von Hans Peter Doskozil gekommen war. Also versuchten die Roten, die Veranstaltung in Neudörfl im Bezirk Mattersburg madig zu machen.

Dafür rückte der Landtagsabgeordnete Roland Fürst in den sozialen Medien aus. Auf Facebook postete der rote Politiker auf blauem Hintergrund:

Heute war FPÖ Chef Kickl & seine burgenländischen Subordinierten in Neudörfl und keiner hat es bemerkt!

Bilder widersprechen Fürst-Aussage

Blöd nur, dass die Bilder von der Veranstaltung ein gänzlich anderes Bild zeigen. Abgesehen davon bekommt Fürst (ein Leser fragt: „Ist das ein Künstlername?) in den Kommentaren sein Fett ab: „Ein blöder Post“, „Dafür waren aber ganz schön viele Leute dort“, „Sozis!!!!!! Schaut mal FPÖ 38%, SPÖ 17%“, „und wieder ein roter Schaumschläger“ waren noch die freundlichsten Kommentare unter dem Facebook-Beitrag von Fürst.

Dass der SPÖ-Politiker die Bürger in Neudörfl, die zur Veranstaltung gekommen waren, dann auch noch als „Subordinierte“, also als Untergeordnete, bezeichnete, zeigt die Nervosität, die auch bei den burgenländischen Sozialisten umgeht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

20.

Okt

16:50 Uhr
20. Oktober 2025

Aus für Binnen-I, Unterstrich und Co.: Rosenkranz verbietet Gendersprache im Parlament

20. Oktober 2025

Am meisten positiv wahrgenommen: Kickl überholt Van der Bellen

20. Oktober 2025

Wiener werden weiter abkassiert, Schuldenberg wächst trotzdem unaufhörlich

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.