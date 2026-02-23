Gewessler und Meinl-Reisinger

GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler (links) und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger liegen sich wegen gegenseitigem Postenschacher-Vorwurf in den Haaren.

Foto: Paul Gruber / BKA / unzensuriert

Parteien-Filz

23. Feber 2026 / 15:17 Uhr

Neos-Kritik am Postenschacher, aber â€žSchmutz vor eigener TÃ¼râ€œ

Im Volksmund sagt man ja eigentlich, dass eine KrÃ¤he der anderen kein Auge aushackt. Doch in der Politik ist das anscheinend anders. Da gehen die Neos auf die GrÃ¼nen los und umgekehrt. Dabei haben, was den Postenschacher betrifft, offenbar beide Dreck am Stecken. 

Freundin bevorzugt

Neos gegen GrÃ¼ne, beide in Umfragen ziemlich gleichauf und sogar den Regierungsparteien Ã–VP und SPÃ– weit hinterher, liefern sich jetzt einen Kleinparteien-Streit um Postenschacher. Leonore Gewessler (GrÃ¼ne), so der Vorwurf der Gleichbehandlungskommission, soll in ihrer Zeit als Infrastrukturministerin eine Freundin bevorzugt und dieser statt einer offenbar besser qualifizierten Abteilungsleiterin einen lukrativen Posten zugeschanzt haben. Gewessler wies auf Oe24 den Vorwurf zurÃ¼ck.Â 


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Top-Job fÃ¼r Partei-GÃ¼nstling

â€žMit diesem unsÃ¤glichen Postenschacher in Ã–sterreich muss endlich Schluss seinâ€œ, posaunte Neos-GeneralsekretÃ¤r Douglas Hoyos hinaus. Und vergaÃŸ geflissentlich vor der eigenen HaustÃ¼r zu kehren. Denn – wie berichtet – stehen die Neos seit Eintritt in die Regierung dieser Praxis der Altparteien um nichts nach. JÃ¼ngster Skandal: Ex-Neos-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Feri Thierry bekam einen 12.000-Euro-Job – und zwar im AuÃŸenministerium von Beate Meinl-Reisinger.Â 


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