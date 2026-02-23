â€žUngerechte Strafenâ€œ: Landeshauptmann Kunasek zahltÂ  Steirern Geld zurÃ¼ck

Nach der Erfolgsbilanz des Corona-Hilfsfonds in NiederÃ¶sterreich zieht nun auch die Steiermark nach. Unter dem freiheitlichen Landeshauptmann Mario Kunasek sollen der steirischen BevÃ¶lkerung ungerechte Strafen zurÃ¼ckgezahlt werden.

Massiver Eingriff in Freiheit der Menschen

Kunasek kÃ¼ndigte diesen Schritt gestern, Sonntag, auf seiner Facebook-Seite an. Er schrieb, dass die Corona-Strafen in der Steiermark ein massiver Eingriff in die Freiheit der Menschen gewesen seien. Wer zu Unrecht bestraft wurde, verdiene sein Geld zurÃ¼ck. Dieses Jahr wÃ¼rde das Land Steiermark die notwendigen Rahmenbedingungen fÃ¼r die RÃ¼ckzahlung schaffen.Â

Unrecht muss korrigiert werden

DafÃ¼r gebe es eine klare Voraussetzung: Strafen, die von steirischen VerwaltungsbehÃ¶rden wegen Ãœbertretungen von Corona-Verordnungen verhÃ¤ngt wurden und spÃ¤ter vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden, kÃ¶nnen erstattet werden. â€žEs ist an der Zeit, dieses Unrecht zu korrigieren und den betroffenen BÃ¼rgern ihr Geld zurÃ¼ckzugeben!â€œ, so Kunasek.Â