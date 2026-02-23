Mario Kunasek und Kind mit Maske

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) will das “Unrecht korrigieren” und den Steirern Corona-Strafen zurÃ¼ckzahlen.

Foto: Mario Gimpel / Wikimedia CC BY-SA 4.0 / depositphotos.com

Corona-Aufarbeitung

23. Feber 2026 / 09:31 Uhr

â€žUngerechte Strafenâ€œ: Landeshauptmann Kunasek zahltÂ  Steirern Geld zurÃ¼ck

Nach der Erfolgsbilanz des Corona-Hilfsfonds in NiederÃ¶sterreich zieht nun auch die Steiermark nach. Unter dem freiheitlichen Landeshauptmann Mario Kunasek sollen der steirischen BevÃ¶lkerung ungerechte Strafen zurÃ¼ckgezahlt werden. 

Massiver Eingriff in Freiheit der Menschen

Kunasek kÃ¼ndigte diesen Schritt gestern, Sonntag, auf seiner Facebook-Seite an. Er schrieb, dass die Corona-Strafen in der Steiermark ein massiver Eingriff in die Freiheit der Menschen gewesen seien. Wer zu Unrecht bestraft wurde, verdiene sein Geld zurÃ¼ck. Dieses Jahr wÃ¼rde das Land Steiermark die notwendigen Rahmenbedingungen fÃ¼r die RÃ¼ckzahlung schaffen.Â 


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Unrecht muss korrigiert werden

DafÃ¼r gebe es eine klare Voraussetzung: Strafen, die von steirischen VerwaltungsbehÃ¶rden wegen Ãœbertretungen von Corona-Verordnungen verhÃ¤ngt wurden und spÃ¤ter vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden, kÃ¶nnen erstattet werden. â€žEs ist an der Zeit, dieses Unrecht zu korrigieren und den betroffenen BÃ¼rgern ihr Geld zurÃ¼ckzugeben!â€œ, so Kunasek.Â 


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