Vorbild Ã–sterreich: AfD will eigenen Radiosender haben

Mit AUSTRIA FIRST hat das patriotische Lager einen eigenen Radiosender in Ã–sterreich (Unzensuriert berichtete). Nun will die AfD dieser vorbildlichen Idee der Schwesterpartei FPÃ– anscheinend folgen und in Deutschland ebenfalls einen solchen Radiosender starten.

Radioprojekt liegt auf dem Tisch

Wie die Bild-Zeitung berichtete, erklÃ¤rte ein AfD-Parteisprecher: “Die AfD verfolgt das Projekt der FPÃ– mit groÃŸem Interesse und tauscht sich mit den Initiatoren aus. Konzepte zu Ã¤hnlichen Projekten werden aktuell erarbeitet. Aktuell noch mit offenem Ausgang.” Sollte die AfD das Projekt wirklich durchfÃ¼hren, wird es auf jeden Fall nicht ganz einfach. Um in Deutschland einen eigenen Radiosender zu bekommen, ist es in der Regel sinnvoll, zunÃ¤chst mit einem eigenen Internetradio (Webradio) zu starten, indem man einen Hostinganbieter wÃ¤hlt, Musikrechte klÃ¤rt, Equipment besorgt und einen Radiomanager nutzt, um Playlists und Live-Sendungen zu planen und zu streamen.

Die GrÃ¼ndung eines klassischen UKW (Ultrakurzwellen)-Radiosenders ist deutlich schwieriger und erfordert Lizenzen der Landesmedienanstalten. Das lÃ¤sst den Weg Ã¼bers Webradio als Einstieg erstmal vorteilhafter erscheinen. Denn wer an die politische NeutralitÃ¤t der BRD-Landesmedienanstalten glaubt, dÃ¼rfte die letzten 20 Jahre Tomaten auf den Augen gehabt haben. Der Ã¶sterreichische Schwestersender lÃ¤uft bereits als Webradio auf austriafirst.at, Apps (iOS/Android), TuneIn und YouTube-Livestream. Es wird sich zeigen, ob und wie die AfD ein Ã¤hnliches Projekt in Deutschland durchfÃ¼hrt.