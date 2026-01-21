Donald Trump und sein Friedensrat

US-PrÃ¤sident Trump hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die UNO fÃ¼r ineffizient hÃ¤lt. Deshalb hat er den Plan eines Friedensrates ins Spiel gebracht und bereits mehrere Staaten dazu eingeladen. Nun flattern ihm die ersten Zusagen ins WeiÃŸe Haus.

BRD-Politiker warten erstmal ab

Wie ntv berichtete, ist WeiÃŸrussland (Belarus) als erstes Land dem Gremium beigetreten. Dessen Regent Alexander Lukaschenko hat ein entsprechendes Dokument unterzeichnet. Laut der Nachrichtenseite haben “Marokko, Ungarn, Armenien und Kanada” erklÃ¤rt, “Mitglieder werden zu wollen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Bahrain sagten bereits zu”.

Auch Deutschland ist eingeladen worden, aber die BRD-Politiker geben sich derzeit noch zurÃ¼ckhaltend. Israels Premierminister Netanjahu nimmt Trumps Einladung zum Friedensrat hingegen ruck zuck an, wie die Berliner Zeitung zu berichten wusste. Ebenfalls eingeladen wurden Russland und die Ukraine. WomÃ¶glich hofft Trump darauf, so einem eventuellen Frieden in Osteuropa einen Schritt nÃ¤her zu kommen. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll die Mitgliedschaft im Friedensrat eine Milliarde Dollar in bar kosten.

Frankreich erteilt Trump Absage

Frankreich hat seine Teilnahme bereits abgelehnt. PrÃ¤sident EmmanuelÂ Macron befÃ¼rchtet der Berliner Zeitung zufolge, “dass der Friedensrat weitreichende Befugnisse erhalten kÃ¶nnte, die Ã¼ber die Ãœbergangsverwaltung des Gazastreifens hinausgehen und den Rahmen der UNO untergraben wÃ¼rde”. Trump soll ihm daraufhin mit hohen ZÃ¶llen auf Champagner und KÃ¤se gedroht haben.