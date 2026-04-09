Donald Trump

Die alte geopolitische Ordnung bricht auseinander: Nach dem US-Austritt aus der WHO droht Trump nun mit dem NATO-Exit.

Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / Wikimedia CC BY-SA 2.0

Geopolitik

9. April 2026 / 16:34 Uhr

ZerfÃ¤llt die westliche Ordnung? Trump stellt nach WHO-Austritt nun auch die NATO infrage

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat erneut klargemacht, dass die Geduld mit den NATO-Partnern am Ende ist. Nachdem europÃ¤ische VerbÃ¼ndete jede UnterstÃ¼tzung im Konflikt mit dem Iran verweigert haben, unter anderem keine Schiffe in die StraÃŸe von Hormus schickten, signalisiert Trump offen Konsequenzen. Die NATO sei fÃ¼r ihn kein verlÃ¤sslicher Partner mehr. Der Anlass ist frisch: Der US-PrÃ¤sident wirft den EuropÃ¤ern vor, die USA im Stich gelassen zu haben, als es darauf ankam. In Interviews mit der britischen Telegraph und Reuters erklÃ¤rte er wÃ¶rtlich:

Oh yes, I would say itâ€™s beyond reconsideration. I always knew they were a paper tiger.

Erst WHO, jetzt NATO?

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Bereits am 22. Januar 2026 hat die USA ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO vollzogen â€“ ein Jahr nach Trumps AnkÃ¼ndigung am ersten Amtstag. BegrÃ¼ndung: Versagen bei Corona, zu enge China-Bindung, keine Reformen. Jetzt folgt der nÃ¤chste Schlag gegen die alten globalistischen Strukturen. Trump nutzt den Iran-Konflikt, um deutlich zu machen, was er seit Jahren predigt: Amerika zahlt, Europa profitiert. Und wenn die Rechnung nicht mehr stimmt, dann ist Schluss. Die EU, die im Hormus-Fall einhellig abgewinkt hat, steht plÃ¶tzlich ohne den gewohnten amerikanischen Schutzschirm da.

Europa allein und ratlos

Die Reaktionen aus BrÃ¼ssel und den HauptstÃ¤dten sprechen BÃ¤nde. Statt einer klaren Linie gibt es Beschwichtigungen und vorsichtige Distanzierung. Polen mahnt zur Ruhe, Deutschland beteuert Treue zur Allianz, doch konkrete UnterstÃ¼tzung im Nahen Osten? Fehlanzeige. Trump hat das in einem Truth-Social-Post noch einmal zugespitzt: Die NATO war nicht da, als die USA sie brauchten und werde es auch kÃ¼nftig nicht sein. Dazu mischt er den alten GrÃ¶nland-Streit wieder auf. Das Signal ist unmissverstÃ¤ndlich: Wer nicht mitzieht, muss lernen, selbst Verantwortung zu Ã¼bernehmen. FÃ¼r die EU, die jahrelang auf amerikanische Sicherheit gesetzt hat, wÃ¤hrend sie eigene Verteidigung vernachlÃ¤ssigte, wird das zur harten RealitÃ¤tsprobe.

Die alte Ordnung zerbricht

Was hier passiert, ist mehr als ein diplomatischer Streit. Es ist der sichtbare Zerfall der bisherigen geopolitischen Architektur. Die NATO, 1949 als Bollwerk gegen den Osten gegrÃ¼ndet, verliert ihren bisherigen Garanten. Die WHO, lange als unantastbare Weltgesundheitsinstanz gefeiert, wurde von Washington bereits abgeschrieben. Beide Institutionen standen fÃ¼r eine gloabalisierte Welt, in der Amerika die Rechnung zahlt und Europa die Moral predigt. Trump kehrt dieses VerhÃ¤ltnis um. Er zwingt die EuropÃ¤er, Farbe zu bekennen: Entweder sie tragen ihren Teil bei oder sie mÃ¼ssen selbst fÃ¼r Sicherheit und Gesundheit sorgen. Die bisherige transatlantische Symbiose, in der die einen zahlen und die anderen kritisieren, hat ihre Grundlage verloren.

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