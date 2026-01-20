GrÃ¶nland-Konflikt: Macron schlÃ¤gt G7-Treffen mit Trump vor

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat der Berliner Zeitung zufolge seinem Kollegen Donald Trump vorgeschlagen, ein G7-Treffen abzuhalten. “Auch die Ukraine, DÃ¤nemark, Syrien und Russland kÃ¶nnten” laut der Zeitung “daran teilnehmen”. Ziel des Treffens wÃ¤re es, die GrÃ¶nland-Frage zu klÃ¤ren.

Trump will GrÃ¶nland haben

Trump erhebt ganz offen Anspruch auf das zu DÃ¤nemark gehÃ¶rende GrÃ¶nland. Auch am heutigen Dienstag bekrÃ¤ftigte er seine Forderung laut Tagesspiegel einmal mehr. Trump soll wegen der Insel ein angeblich “sehr gutes” Telefonat mit Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte gefÃ¼hrt haben. “GrÃ¶nland ist fÃ¼r die nationale und weltweite Sicherheit unerlÃ¤sslich”, meinte Trump. Und es “kann kein ZurÃ¼ck geben â€“ darÃ¼ber sind sich alle einig!”, behauptete der US-PrÃ¤sident weiter. AuÃŸerdem verÃ¶ffentlichte Trump ein KI-Bild, das ihn, VizeprÃ¤sident JD Vance und AuÃŸenminister Marco Rubio auf GrÃ¶nland zeigte. Darauf rammt Trump eine US-Fahne in die Erde, wÃ¤hrend daneben ein Schild mit der Aufschrift “Greenland, US-Territory, Est. 2026” (also “GrÃ¶nland, US-Territorium, 2026 begrÃ¼ndet”) steht.

AuÃŸerdem kÃ¼ndigte Trump an, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit “mehreren Parteien” Ã¼ber einen Erwerb GrÃ¶nlands zu verhandeln. Gleichzeitig postete er ein weiteres mit KI verÃ¤ndertes Bild, wo er im WeiÃŸen Haus mit europÃ¤ischen Spitzenpolitikern verhandelt. Das ursprÃ¼ngliche Bild soll laut dem Tagesspiegel mit einer Karte der Ukraine versehen gewesen sein. Nun zeigt es LÃ¤nder wie “Venezuela, Kanada und GrÃ¶nland”. Sie “sind darauf zusammen mit den USA in den Flaggenfarben der USA eingezeichnet. Ein Symbol dafÃ¼r, welche souverÃ¤nen Staaten Trump fÃ¼r sich beansprucht”.

Alter GeschÃ¤ftstrick: Trump stellt Maximalforderungen

Die Taktik dahinter dÃ¼rfte klar sein. Es ist die eines GeschÃ¤ftsmannes. Trump geht mit Maximalforderungen in die Verhandlungen, damit seine Gegner am Ende vielleicht sogar froh sind, dass er “nur” GrÃ¶nland bekommt. TatsÃ¤chlich gibt es aber auch in Europa wenig beachtete Bestrebungen, wonach die kanadische Provinz Alberta nicht mehr Teil des links regierten Kanada sein, sondern lieber zu den USA gehÃ¶ren will. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Neue ZÃ¼rcher Zeitung berichten darÃ¼ber. Ob Trump mit einigen seiner Forderungen Erfolg hat, wird sich jedoch erst in Zukunft zeigen. Noch ist nicht einmal sicher, ob er Macrons Einladung Ã¼berhaupt folgt.

Macron jedenfalls gibt sich sehr versÃ¶hnlich in Richtung Trump: “Mein Freund, wir sind auf einer Linie mit Blick auf Syrien. Wir kÃ¶nnen GroÃŸes vollbringen im Iran. Ich verstehe nicht, was Du in GrÃ¶nland tust.” Bevor er sich jedoch mit Trump trifft, wird er wohl erst einmal am Donnerstag in BrÃ¼ssel zu einem Dringlichkeitsgipfel mit anderen EU-Staatschefs gehen. Denn Trump hatte gedroht, wegen seiner nicht erfÃ¼llten GrÃ¶nland-Forderung neue ZÃ¶lle gegen EU-LÃ¤nder zu verhÃ¤ngen, darunter auch die BRD. Ein paar europÃ¤ische LÃ¤nder hatten zuvor Soldaten fÃ¼r eine gemeinsame Erkundungsmission nach GrÃ¶nland geschickt und sich dabei ordentlich blamiert (unzensuriert berichtete). Ob bei dem Donnerstags-Treffen etwas weniger Peinliches herauskommt, bleibt abzuwarten.