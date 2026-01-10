Kuschel-Urteile gegen Tschetschenen-Bande: SPÃ– hat gegen Bandenkriminelle versagt

Im Wiener Landesgericht endet ein blutiges Kapitel des Wiener Bandenkriegs: 24 junge Tschetschenen standen wegen einer brutalen Attacke am Bahnhof Meidling vom Juli 2024 vor dem SchÃ¶ffensenat. Auch am zweiten Verhandlungstag fielen die Urteile mild aus.

Tschetschenen attackierten Afghanen

Dem Aufruf zur Tat war via Social Media eine â€žKonferenzâ€œ in Favoriten vorangegangen. 24 Tschetschenen attackierten vier afghanische Opfer mit Messern, HÃ¤mmern und StÃ¶cken, was schwere Verletzungen verursachte. Am ersten Prozesstag erhielten â€“ wie berichtet â€“ acht GestÃ¤ndige je sechs Monate bedingte oder teilbedingte Haft, nicht rechtskrÃ¤ftig.

Kuschel-Urteile auch am zweiten Verhandlungstag

Am zweiten Tag, dem gestrigen Freitag, traten acht weitere Angeklagte (18 bis 20 Jahre) auf, angeklagt wegen schwerer KÃ¶rperverletzung und gemeinschaftlicher Gewalt. Sechs GestÃ¤ndige bekamen Ã¤hnlich milde Strafen â€“ bedingte oder teilbedingte Strafen â€“, zwei Verfahren wurden vertagt.

Bekannter Islamist beteiligt

Besonders auffÃ¤llig: Luca K. (18), ein bekannter IS-AnhÃ¤nger, SittenwÃ¤chter und Freund des Swift-Attentats-VerdÃ¤chtigen Beran A. Er filmte die PrÃ¼gelei und beteiligte sich aktiv â€“ trotz dreijÃ¤hriger Haft wegen frÃ¼herer Delikte (nicht rechtskrÃ¤ftig). Luca K. gestand lapidar: â€žIch wollte einfach sehen, was passiert.â€œ Er erhielt plus sechs Monate Haft.

NÃ¤chster Termin: 13. JÃ¤nner 2026, Zeugen und Opfer werden verhÃ¶rt. Der Prozess lÃ¤uft tranchenweise wegen Platzmangels, unter hÃ¶chsten Sicherheitsvorkehrungen.

FPÃ–: Null-Toleranz gegen Banden- und JugendkriminalitÃ¤t!

Kritiker sehen in den milden Strafen ein Signal an Bandenkriminelle, auch in der Politik zeigt man sich empÃ¶rt. FPÃ–-Meidling-Obfrau Petra Steger fordert ein entschiedenes Umdenken:

Wer organisierte Gewalt ausÃ¼bt, darf nicht mit bedingten Strafen davonkommen. Wir brauchen endlich klare, abschreckende Urteile und eine Null-Toleranz-Linie gegen Banden- und JugendkriminalitÃ¤t. Die Wiener SPÃ– hat hier Ã¼ber Jahre versagt.

Walter Asperl, Klubobmann der FPÃ– in Meidling, pflichtete Steger bei:

Der Bahnhof Meidling ist seit Langem ein sicherheitspolitischer Brennpunkt, weil die SPÃ– Wien und die SPÃ– Meidling zu wenig getan haben. Wir fordern eine massive ErhÃ¶hung der PolizeiprÃ¤senz, konsequentes Durchgreifen gegen GewalttÃ¤ter und echte Sicherheit fÃ¼r die Meidlinger BevÃ¶lkerung â€“ nicht SchÃ¶nreden und Wegschauen.