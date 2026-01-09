SchÃ¤delbruch, Messerstich – â€žKuscheljustizâ€œ schickt TÃ¤ter nicht in Haft

Was ist nur los mit unserer Justiz? Das fragen sich vor allem die Opfer jener TÃ¤ter aus der Tschetschenen-Gemeinschaft, die im Sommer 2024 mit Macheten, Messern und sogar mit einem StraÃŸenschild bewaffnet hemmungslos auf sieben ahnungslose Afghanen am Bahnhof Wien-Meidling eingeschlagen haben.Â

Messerstich verfehlte Herz nur knapp

Die Bilanz dieser Gewalt-Orgie vom 7. Juli 2024 ist verheerend: Ein Opfer erlitt einen SchÃ¤delbruch, bei einem anderen verfehlte ein Messerstich das Herz nur knapp. Acht von insgesamt 24 Angeklagten saÃŸen am Donnerstag in Wien vor Gericht, vier 17-JÃ¤hrige, drei 18-JÃ¤hrige und ein 19-JÃ¤hriger.Â

TÃ¤ter mÃ¼ssen keinen Tag in den HÃ¤fen

Ãœberraschung: Obwohl die Anklage auf absichtlich schwere KÃ¶rperverletzung und schwere gemeinschaftliche Gewalt lautete und den mutmaÃŸlichen TÃ¤tern damit bis zu zehn Jahre Haft drohten, lieÃŸ der SchÃ¶ffensenat Milde walten. Statt hinter Gitter zu wandern, gab es fÃ¼r alle Angeklagten – und das ist schier unglaublich! – nur sechs Monate bedingte Haft! Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. Die Burschen mÃ¼ssen somit keinen Tag in den HÃ¤fen, wurden allerdings zu Schadenersatz und BewÃ¤hrungshilfe verurteilt. DarÃ¼ber hat auch Heute berichtet.

Opfer musste TÃ¤ter HÃ¤nde und FÃ¼ÃŸe kÃ¼ssen

Kein Einzelfall von “Kuscheljustiz”, denn schon einen Tag spÃ¤ter zeigte sich das Gericht wieder gnÃ¤dig gegenÃ¼ber einer brutalen Migranten-Bande, die einen 16-JÃ¤hrigen in Wien-Donaustadt zusammengeschlagen und einem erwachsenen Zufallsopfer multiple Frakturen des GesichtsschÃ¤dels und den Bruch von vier ZÃ¤hnen zugefÃ¼gt hatte. Besonders widerlich: In einem verstÃ¶renden Video – untermalt mit arabischer Musik – ist das 16-jÃ¤hrige Opfer mit angsterfÃ¼llten Augen zu sehen, der seinem filmenden Peiniger abwechselnd die FÃ¼ÃŸe und HÃ¤nde kÃ¼ssen muss.Â Siehe auch Krone-Artikel.

Diversion und bedingte Haftstrafe

Wer nun glaubt, dass diese Jugendlichen (insgesamt fÃ¼nf) in Ã–sterreich fÃ¼r ihre Tat hart bestraft wÃ¼rden, hat sich getÃ¤uscht. Zwei bekommen eine Diversion, die anderen drei fassen teilbedingte Strafen aus. Auch der 15-JÃ¤hrige, der sein Opfer zum KÃ¼ssen seiner FÃ¼ÃŸe genÃ¶tigt hat, kommt mit 15 Monaten Haft, davon zwÃ¶lf bedingt, davon. Nicht rechtskrÃ¤ftig.

Wie in schlechten Hollywood-Filmen

Man ist schockiert und fragt sich, wie solche Urteile zustandekommen. Und bei manchen nÃ¤hrt sich wohl der schlimme Verdacht, dass Vertreter der unabhÃ¤ngigen Justiz – wie in schlechten Hollywood-Filmen – von Migranten-Clans bedroht werden und es so zu solchen fÃ¼r die meisten Ã–sterreicher unverstÃ¤ndlichen, milden Bestrafungen fÃ¼r TÃ¤ter kommt, die anderen so schwere SchÃ¤den zufÃ¼gen, dass sie ihr Leben lang darunter leiden mÃ¼ssen.Â

GefÃ¤ngnisse Ã¼berfÃ¼llt mit kriminellen AuslÃ¤ndern

Die ErklÃ¤rung kÃ¶nnte aber auch wesentlich banaler sein: Die heimischen GefÃ¤ngnisse sind bereits dermaÃŸen Ã¼berfÃ¼llt, zu 53 Prozent mit auslÃ¤ndischen Kriminellen, dass offensichtlich nur noch inhaftiert wird, wenn es gar nicht mehr anders geht, etwa bei Mord. Und dass linke Richter sich schwertun, “arme, traumatisierte FlÃ¼chtlinge” oder “unbegleitete MinderjÃ¤hrige” in Haft zu schicken, ist ebenfalls kein Geheimnis – selbst wenn diese in Ã–sterreich geboren oder schon jahrelang hier sind. Was zÃ¤hlt, ist die “Haltung”.