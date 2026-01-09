Medien Ã¼ber Babler-AblÃ¶se einig – nur Ã¼ber dessen Nachfolger nicht

Dass der glÃ¼cklose SPÃ–-Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler kein langes Leben mehr in der Politik hat, darÃ¼ber sind sich die heimischen Medien durchgehend einig. Doch schon bei der Frage, wer ihm nachfolgen kÃ¶nnte, gibt es unterschiedliche Spekulationen.Â Bewahrheitet sich gar das alte Sprichwort, “es kommt nichts Besseres nach”?

Krisensitzung in Gumpoldskirchen

â€žPaukenschlag rund um Babler?â€œ, fragte gestern, Donnerstag, exxpress.at, nachdem der SPÃ–-Chef eine Zusammenkunft des BundesparteiprÃ¤sidiums sowie der SPÃ–-Regierungsmitglieder fÃ¼r Samstag in der niederÃ¶sterreichischen Gemeinde Gumpoldskirchen im Bezirk MÃ¶dling vereinbart hatte. Sofort wurde Ã¼ber eine Krisensitzung berichtet, bei der sich Babler RÃ¼ckhalt in der Partei sichern wolle, um Diskussionen Ã¼ber seine AblÃ¶se durch Ex-SPÃ–-Bundeskanzler Christian Kern zu beenden.

Theatralisches Zwischenspiel

Kern wird seit Wochen als neuer, alter SPÃ–-Chef gehandelt. Und glaubt man den Medien, soll er am Posten auch schon langsam Gefallen finden. Allerdings Ã¼berrascht die Kronen Zeitung, die zunÃ¤chst die Kern-Debatte am KÃ¶cheln hielt, heute, Freitag, in einem Kommentar von Claus PÃ¡ndi mit einer Alternative zu Kern. PÃ¡ndi bringt nicht nur Finanzminister Markus Marterbauer ins Spiel um die Babler-Nachfolge, sondern behauptet auch:

Das regelmÃ¤ÃŸige Auftauchen von Sebastian Kurz und Christian Kern gehÃ¶rt da eher zum theatralischen Zwischenspiel, als hÃ¤tte sich Shakespeare die RÃ¼ckkehr gestÃ¼rzter KÃ¶nige auf den Thron ausgedacht. Mit der Wirklichkeit muss das wenig zu tun haben. Da gibt es ganz andere KrÃ¤fte.

Krone gibt auch Ã–VP Tipp fÃ¼r Stocker-Nachfolge

Die Krone, hauptverantwortlich fÃ¼r die Personaldiskussion bei den Genossen und quasi Mentor des â€žgestÃ¼rzten KÃ¶nigsâ€œ Kern, verabschiedet sich also immer mehr von der Vorstellung, der gescheiterte Ex-Kanzler kÃ¶nnte die SPÃ– nun retten.

PÃ¡ndi hat Ã¼brigens auch fÃ¼r die Ã–VP einen Tipp, wer dem wenig erfolgreichen Kanzler Christian Stocker folgen kÃ¶nnte. Er schlÃ¤gt die nunmehrige Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler vor, die – man staune – aus der Wiener Politik wegen des Ehepaars Nehammer geflÃ¼chtet sein soll. Das schrieb PÃ¡ndi im Wissen, dass Landeshauptfrau Edtstadler (ein Feindbild der Corona-Demonstranten) aus Salzburg schwer wegzulocken sein wird.Â