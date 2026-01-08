UN-Gremien, Klima- und Migrations-Foren: Washington verlÃ¤sst 66 internationale Organisationen

Mit einem PrÃ¤sidial-Memorandum hat die Regierung von Donald Trump gestern, Mittwoch, der Austritt der Vereinigten Staaten aus insgesamt 66 internationalen Organisationen, Abkommen und Foren angeordnet.

PrÃ¼fung nach nationalen Interessen

Betroffen sind sowohl Einrichtungen unter dem Dach der Vereinte Nationen als auch zahlreiche unabhÃ¤ngige multilaterale ZusammenschlÃ¼sse.

Vorausgegangen war eine umfassende ÃœberprÃ¼fung durch das US-AuÃŸenministerium, welche internationalen Engagements aus Sicht Washingtons nicht mehr mit nationalen Interessen vereinbar seien.

Ineffizient und politisch links ausgerichtet

AuÃŸenminister Marco Rubio begrÃ¼ndete den Schritt mit strukturellen Defiziten der betroffenen Institutionen. Viele davon seien ineffizient gefÃ¼hrt, politisch einseitig ausgerichtet oder dienten Agenden, die der SouverÃ¤nitÃ¤t und wirtschaftlichen LeistungsfÃ¤higkeit der USA widersprÃ¤chen.

KÃ¼nftig wolle man Steuermittel gezielter einsetzen und keine Organisationen mehr finanzieren, die aus Sicht der Regierung ideologisch geprÃ¤gt oder strategisch entbehrlich seien.

Schwerpunkte der Austritte

Von den 66 Austritten entfallen 31 Organisationen auf den UN-Bereich, rund 20 Einrichtungen mit Klima-, Umwelt- und Energie-Schwerpunkt und etwa zehn Organisationen, die Demokratie, Recht, Einwanderung und Gesellschaftspolitik erklÃ¤ren. Der Rest entfÃ¤llt auf Organisationen, die auf Sicherheit, Infrastruktur, Forschung und Kultur ausgerichtet sind.

Besonders symboltrÃ¤chtig ist der RÃ¼ckzug aus zentralen Klima- und Umwelt-Institutionen wie dem Intergovernmental Panel on Climate Change und der UN Framework Convention on Climate Change. Damit unterstreicht Washington seine Distanz zur internationalen Klimapolitik und zu Ã¼berstaatlichen SteuerungsansÃ¤tzen in diesem Bereich.

Ein Muster frÃ¼herer RÃ¼ckzÃ¼ge

Der aktuelle Schritt reiht sich in eine Serie frÃ¼herer Austritte ein. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit leitete Trump den RÃ¼ckzug aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und aus dem Pariser Klima-Abkommen ein.

Kurz darauf erklÃ¤rten die USA ihre Nichtbeteiligung am globalen Steuerabkommen der Organisation fÃ¼r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wie unzensuriert berichtet. Wenig spÃ¤ter folgten der Austritt aus dem UN-Menschenrechtsrat sowie der Stopp der Finanzierung des UN-Hilfswerks fÃ¼r palÃ¤stinensische FlÃ¼chtlinge (UNRWA).

Internationale Reaktionen offen

WÃ¤hrend die US-Regierung den Schritt als Beitrag zur â€žWiederherstellung amerikanischer SouverÃ¤nitÃ¤tâ€œ darstellt, dÃ¼rften die Folgen international spÃ¼rbar sein. Viele der betroffenen Organisationen sind auf die finanziellen Zuwendungen aus den USA angewiesen. Beobachter rechnen damit, dass vor allem europÃ¤ische LÃ¤nder unter Druck geraten kÃ¶nnten, entstehende FinanzierungslÃ¼cken zu schlieÃŸen.

Zugleich erÃ¶ffnet der US-RÃ¼ckzug die Debatte Ã¼ber die Zukunft Ã¼berstaatlicher, die SouverÃ¤nitÃ¤t der Staaten bedrohender Institutionen.