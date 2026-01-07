OECD treibt weltweite Steuer fÃ¼r Unternehmen, doch Trump spielt nicht mit

Die Organisation fÃ¼r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), eine der vielen supranationalen Institutionen, plant schon lange eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen. Es gehe um StabilitÃ¤t und Rechtssicherheit im internationalen Steuersystem.

GrÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft macht nicht mit

Doch US-PrÃ¤sident Donald Trump spielt nicht mit und die OECD gab klein bei. Die Organisation mit Sitz in Paris rÃ¤umte den Vereinigten Staaten eine Sonderregelung ein.

Die amerikanischen Konzerne werden also nicht dort besteuert, wo sie ihre UmsÃ¤tze erwirtschaften, und sie werden auch keinen globalen Mindeststeuersatz von 15 Prozent bezahlen, wie es fÃ¼r die anderen rund 140 Staaten gelten kÃ¶nnte. Die US-Konzerne kÃ¶nnten also weiter das Steuerparadies suchen und nÃ¼tzen.

Keine Gesetzeskraft

OECD-BeschlÃ¼sse haben keine unmittelbare Gesetzeskraft. Jedes Land entscheidet selbst, ob und wie es die Mindeststeuer einfÃ¼hrt. Ãœbergangsfristen, nationale ErgÃ¤nzungssteuern und unterschiedliche Verwaltungspraktiken machen die weltweite Steuer zu einem BÃ¼rokratiemonster, das am Ende vor allem Juristen und Steuerberater beschÃ¤ftigen wird.

Der jahrelange Wettlauf um die niedrigsten Unternehmenssteuern dÃ¼rfte dann bei neuen BehÃ¶rden und multinationalen Institutionen enden.

Noch mehr BÃ¼rokratie

Betroffene Unternehmen mÃ¼ssten die SteuererklÃ¤rungen lÃ¤nderweise nach neuen Regeln erstellen, Datenstrukturen und IT-Systeme anpassen, Wechselwirkungen zwischen nationalen und internationalen Vorschriften berÃ¼cksichtigen. Steuergutschriften in einem Land kÃ¶nnen zusÃ¤tzliche Steuerlasten in einem anderen auslÃ¶sen.

FÃ¼r betroffene Konzerne bedeutet die globale Steuer noch mehr BÃ¼rokratie, die wohl am Ende der Kunde bezahlen muss.