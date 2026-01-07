Inflationstreiber Tourismus geringer gewichtet: Regierung rechnet sich Teuerung schÃ¶n

Der Tourismus in Ã–sterreich gilt als Inflationstreiber â€“ deshalb hat sich die Verlierer-Ampel einen ganz besonderen Trick ausgedacht, um sich die Teuerung schÃ¶nzurechnen. Im Ministerrat am heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung unter dem Kapitel Tourismus eine ÃœberprÃ¼fung der Inflationsberechnung angekÃ¼ndigt.

Weniger Tourismus, weniger Inflation

Konkret soll gemeinsam mit der Statistik Austria analysiert werden, ob die derzeitige Abgrenzung und Gewichtung tourismusrelevanter Positionen im Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) noch zeitgemÃ¤ÃŸ ist. HeiÃŸt im Klartext: Der Tourismusanteil soll geringer gewichtet werden â€“ wodurch die Inflationsrate sinkt.

AuslÃ¤ndische GÃ¤ste prÃ¤gen Tourismus

Das Bild vom Inflationstreiber Tourismus, so der Ministerratsvortrag, greife zu kurz und berÃ¼cksichtige weder die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch die Herausforderungen der Betriebe. BegrÃ¼ndet wird die geplante ÃœberprÃ¼fung mit der besonderen Struktur des Ã¶sterreichischen Tourismus. Ein erheblicher Teil der touristischen WertschÃ¶pfung werde von GÃ¤sten aus dem Ausland erzielt und gelte volkswirtschaftlich als Dienstleistungs-Export. In vielen Destinationen entfallen laut Bericht bis zu drei Viertel der NÃ¤chtigungen, regional sogar mehr, auf internationale GÃ¤ste.

Die derzeitige Gewichtung tourismusnaher Ausgaben im HVPI basiere zwar â€“ wie in allen EU-LÃ¤ndern â€“ auf der Konsumstruktur von Haushalten und GÃ¤sten, kÃ¶nne sich jedoch zwischen LÃ¤ndern deutlich unterscheiden. Vor diesem Hintergrund soll geprÃ¼ft werden, ob die aktuelle statistische Abbildung den Ã¶sterreichischen Gegebenheiten noch gerecht wird oder ob methodische Anpassungen oder Klarstellungen erforderlich sind.

Interpretation und Statistik statt MaÃŸnahmen

Der Ministerratsvortrag selbst macht deutlich, dass es dabei nicht um unmittelbare PreismaÃŸnahmen geht, sondern um die Interpretation und statistische Einordnung von Preisentwicklungen. Ob und in welchem AusmaÃŸ es tatsÃ¤chlich zu Anpassungen im Warenkorb kommt, soll erst das gemeinsame PrÃ¼fverfahren mit der Statistik Austria klÃ¤ren.





