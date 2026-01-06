Linksextreme schrecken vor BrandanschlÃ¤gen, aber auch vor Angriffen auf Leib und Leben nicht zurÃ¼ck. Dennoch reagiert die Politik mit Samthandschuhen gegen diese Taten und lÃ¤sst die BevÃ¶lkerung – wie jetzt in Berlin – leiden.

Foto: jazavac / depositphotos.com

Linke Gewalt

6. JÃ¤nner 2026 / 13:50 Uhr

â€žUnfassbar, was hier abgeht!â€œ Linker Verlag bekommt auch nach Anschlag weiter Geld

Der Linksextremismus hat in Berlin – wieder einmal – seine hÃ¤sslichste Fratze gezeigt. Die Politik dÃ¼rfte dennoch am linken Auge blind bleiben, wie jetzt NiUS in einem Artikel aufzeigt.Â 

Bekennerschreiben der “Vulkangruppe”

Kaum zu glauben: Auch nach dem Brandanschlag auf eine StrombrÃ¼cke im SÃ¼dwesten von Berlin, fÃ¼r das es ein Bekennerschreiben der linksradikalen â€žVulkangruppeâ€œ gibt, denkt selbst die CDU nicht darÃ¼ber nach, finanzielle FÃ¶rderungen fÃ¼r quasi UnterstÃ¼tzer des Linksextremismus zu hinterfragen.Â 

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RatschlÃ¤ge fÃ¼r Linksterrorismus

Demnach soll sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) weigern, die 50.000-Euro-FÃ¶rderung fÃ¼r den Unrast-Verlag zu Ã¼berprÃ¼fen. Der Verlag soll schon Anleitungen zum Linksterrorismus publiziert haben. NiUS behauptet:Â 

In einem der VerlagsbÃ¤nde geben anonyme Autoren Tipps, wie man Bekennerschreiben verfasst, und RatschlÃ¤ge wie solche, dass man ihre hierbei keine DNA-Spuren hinterlassen sollte. Auf einschlÃ¤gigen Seiten kÃ¶nne man Bekennerschreiben hochladen, in diesem Kontext nennen die Autoren auch die linksextreme Plattform Indymedia. Auf dieser verÃ¶ffentlichte auch die â€žVulkangruppeâ€œ ihr Bekennerschreiben zum jÃ¼ngsten Anschlag auf das Stromnetz des Berliner SÃ¼dwestens.

AfD forderte ÃœberprÃ¼fung

Eine ÃœberprÃ¼fung der FÃ¶rderung fÃ¼r den Verlag hatte unter anderem die AfD in einem Antrag mit dem Titel â€žKeine Steuergelder fÃ¼r Verlage, deren Programme auch linksextreme Inhalte umfassenâ€œ im November 2025 gefordert. Die Union hatte diesen als unbegrÃ¼ndet und als â€žAngriff auf die Kunstfreiheitâ€œ abgewiesen.

SPÃ–-Justizministerin kennt “Antifa” nicht

Wie in Deutschland schrecken ja auch in Ã–sterreich Politiker vor MaÃŸnahmen zurÃ¼ck, um den Linksterrorismus zu bekÃ¤mpfen. SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer lieÃŸ aufhorchen, als sie von Journalisten auf ein Verbot der â€žAntifaâ€œ angesprochen wurde:Â 

Ich kenne die Organisation â€žAntifaâ€œ als solche nicht, daher meine ich, dass man eine Organisation, die es als solche nicht gibt, nicht als Terrorgruppe einstufen kann.

MaaÃŸen widerspricht SPÃ–-Ministerin

Dieser Feststellung hat der ehemalige PrÃ¤sident des deutschen Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg MaaÃŸen, in einem Video-Statement am 19. September 225 widersprochen – er sagte sinngemÃ¤ÃŸ: Die immer wieder vorgetragene Behauptung, die â€žAntifaâ€œ kÃ¶nne nicht verboten werden, weil sie keine Organisation ist, sei eine bloÃŸe Schutzbehauptung, die ein Verbot verhindern soll. Die â€žAntifaâ€œ sei eine linksextremistische Sammelbestrebung und kÃ¶nne natÃ¼rlich verboten werden.Â 

System unterschÃ¤tzt Linksextremismus

FPÃ–-Chef Herbert Kickl hat auf Facebook zum politischen Treiben rund um den Linksextremismus Stellung bezogen:Â 

Die linksradikale â€žVulkangruppeâ€œ reklamiert den Anschlag fÃ¼r sich. Unfassbar, was hier abgeht! Der Linksextremismus wird vom System noch immer unterschÃ¤tzt. Nun bekommt man die Rechnung prÃ¤sentiert…

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