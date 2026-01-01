Es ist eine weitere â€žErfolgsgeschichteâ€œ der EuropÃ¤ischen Union, die einen Baustein zum fortschreitenden Niedergang setzt: Bulgarien fÃ¼hrt den Euro ein. FÃ¼r BrÃ¼ssel ist es ein politisches Signal der Integration, fÃ¼r Sofia ein Schritt â€žins Herz Europasâ€œ, fÃ¼r alle anderen LÃ¤nder, insbesondere die Nettozahler, ein Risiko.

Bulgarien ohne Bulgaren

Bulgarien hat aktuell etwa 6,4 bis 6,7 Millionen Einwohner, davon rund zehn Prozent Zigeuner. 1989 waren es noch rund 9,0 Millionen. Das entspricht einem BevÃ¶lkerungsrÃ¼ckgang von fast 30 Prozent innerhalb von gut drei Jahrzehnten, da viele, vor allem viele Zigeuner, in Westeuropa gelandet sind.

Die Korruption im Land ist groÃŸ, die GehÃ¤lter sind niedrig, das BIP pro Kopf liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt und bei der Schattenwirtschaft belegt Bulgarien den ersten Platz in der EU.

21. Mitgliedstaat dem Euroraum

Mehrere Regierungen scheiterten in kurzer Zeit, Massenproteste gegen Korruption prÃ¤gen das Bild, Neuwahlen stehen immer wieder im Raum.

Trotzdem tritt Bulgarien mit heute, Donnerstag, als 21. Mitgliedstaat dem Euroraum bei. EZB-PrÃ¤sidentin Christine Lagarde sprach in Sofia von â€žerheblichen Vorteilenâ€œ des Euro-Beitritts. Er bedeute einfacheren Handel, niedrigere Finanzierungskosten und mehr wirtschaftliche Sicherheit fÃ¼r Bulgarien.

Verschobene Euro-EinfÃ¼hrung

Doch den VerheiÃŸungen aus BrÃ¼ssel glaubt man auch am fernen Balkan nicht. Doch alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme DÃ¤nemarks mÃ¼ssen dem Euro-WÃ¤hrungsgebiet beitreten, sobald sie die Voraussetzungen erfÃ¼llen. Und so sollte Bulgarien bereits Anfang 2024 beitreten. Doch aus Sicht der EU-Kommission war das Kriterium der PreisstabilitÃ¤t bei der hohen Inflation nicht gegeben.

Chef sitzt jetzt in BrÃ¼ssel

Mit dem Euro Ã¼bernimmt Bulgarien automatisch die Geldpolitik der EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB). Zinspolitik und LiquiditÃ¤tsversorgung orientieren sich am gesamten Euroraum.

Je unterschiedlicher Wirtschaftsstruktur und Preisentwicklung, desto grÃ¶ÃŸer der Druck auf die EZB, politische Kompromisse zu suchen, was einer schleichenden Vergemeinschaftung von Risiken Ã¼ber geldpolitische KanÃ¤le gleichkommt.

Proteste im Sommer

Im Sommer kam es in Bulgarien zu Massenprotesten gegen die Euro-EinfÃ¼hrung. Die Demonstranten forderten, dass die LandeswÃ¤hrung Lew erhalten bleibe, da sie befÃ¼rchteten, dass der Euro die Preise in die HÃ¶he treiben werde.

Dem dÃ¼rfte wohl auch so sein. Denn selbst Lagarde sagte nun, dass Preissteigerungen erfahrungsgemÃ¤ÃŸ â€žmoderat und nur von kurzer Dauerâ€œ seien. Ein Versprechen, das sich auch in anderen LÃ¤ndern nicht erfÃ¼llte.

SouverÃ¤nitÃ¤tsverlust und Staatsverschuldung

Doch nicht nur die persÃ¶nlichen Schwierigkeiten, auch der drohende SouverÃ¤nitÃ¤tsverlust, den ausnahmslos alle EU-Mitgliedsstaaten erlitten, steht in der Kritik. Die Partei Wasraschdane mobilisierte daher gezielt gegen den Euro und forderte ein Referendum. Das Parlament lehnte eine Volksabstimmung jedoch mehrfach ab.

Und noch ein Damoklesschwert schwebt Ã¼ber Bulgarien: die Gefahr hÃ¶herer Staatsverschuldung. Bulgarien gehÃ¶rte Ende 2024 mit 24,1 Prozent Staatsschulden im VerhÃ¤ltnis zum BIP mit Estland (23,6) und Luxemburg (26,3) zu den am wenigsten verschuldeten LÃ¤ndern der EU.

Kein Budget

Doch es gibt gar keine Regierung, die sich dieser Problemfelder annehmen kÃ¶nnte. Denn erst vor wenigen Wochen musste die prowestliche Regierung unter MinisterprÃ¤sident Rossen Scheljaskow zurÃ¼ckgetreten. AuslÃ¶ser: Korruption. Unklar ist noch, ob und wann es Neuwahlen geben wird; es wÃ¤re die achte vorgezogene Neuwahl seit 2020 sein.

Und obwohl Bulgarien keine regulÃ¤re Regierung hat und ohne Budget fÃ¼r 2026 dasteht, tritt es heute dem Euroraum bei. Und BrÃ¼ssel und seine abhÃ¤ngigen AnhÃ¤nger feiern, aber eben nur BrÃ¼ssel.