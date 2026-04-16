Polizeieinsatz beim Islamischen Zentrum

Bei den Tumulten vor dem Islamischen Zentrum am 4. MÃ¤rz in Wien-Floridsdorf kam es zu einem Polizeieinsatz.

Foto: Screenshot / Facebook

Wien-Floridsdorf

16. April 2026 / 17:29 Uhr

In der â€žKronen Zeitungâ€œ kommt das Wort â€žFPÃ–â€œ bei einem FPÃ–-Antrag nicht vor

Das Weglassen von Informationen ist auch eine Art von Manipulation und eine SpezialitÃ¤t mancher Medien wie zum Beispiel des ORF. Jetzt aber zog die Kronen Zeitung nach und brachte es zusammen, bei einem von den blauen initiierten Antrag der Freiheitlichen im Bezirksparlament Wien-Floridsdorf die FPÃ– gar nicht zu nennen. 

Initiator des Antrages nicht genannt

In dem Artikel â€žAusschreitungen: Wiener Bezirk gegen Islam-Zentrumâ€œ berichtete die Kronen Zeitung heute, Donnerstag, zwar darÃ¼ber, dass sich ein Resolutionsantrag gegen die Verbreitung extremistischer islamischer Ideologien im Islamischen Zentrum in der Richard-Neutra-Gasse ausspricht, doch wer der Initiator des am Ende als Mehrparteien-Antrag eingebrachten Resolution war, wurde geflissentlich verschwiegen. 

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Regime-Gegner gegen Steinzeit-Islamisten

Da durfte der SPÃ–-Bezirksvorsteher Georg Papai zu Wort kommen, auch ein Exil-Iraner, aber kein Mandatar der Freiheitlichen, obwohl diese immerhin diesen Antrag nach den Vorkommnissen am 4. MÃ¤rz initiiert hatten. Damals, unzensuriert berichtete, gingen vor dem Islamischen Zentrum Imam Ali Regime-Gegner und Steinzeit-Islamisten brutal aufeinander los. Und zwar mit StÃ¶cken und Holzlatten. Danach gab es 20 Anzeigen, neun Verletzte und zwei Festnahmen.Â 

 

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