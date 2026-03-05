Iran-Demo in Floridsdorf

Die Polizei musste mit einer Spezialeinheit ausrÃ¼cken, um iranische Regime-Gegner im Kampf gegen Steinzeit-Islamisten zu trennen.

Foto: Screenshot / Facebook

Iran-Demo

5. MÃ¤rz 2026 / 16:29 Uhr

Regime-Gegner und Steinzeit-Islamisten gingen in Wien brutal aufeinander los

GroÃŸaufgebot der Polizei Mittwochabend vor einem islamischen Zentrum in der Richard-Neutra-Gasse in Wien-Floridsdorf. Iranische Regime-Gegner kÃ¤mpften gegen Mullah-AnhÃ¤nger – mit StÃ¶cken und Holzlatten. Bilanz: 20 Anzeigen, neun Verletzte und zwei Festnahmen. 

FPÃ–-Bezirksparteiobmann Gemeinderat Wolfgang Irschik hat die zuerst noch friedlichen Proteste in einem Video auf seiner Facebook-Seite verÃ¶ffentlicht und mit den Worten â€žâ€¦alles vorhersehbarâ€¦â€œ kommentiert.

Unfassbare Szenen


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Zu den unfassbaren Szenen soll es laut Polizei erst gekommen sein, als die Veranstaltung im islamischen Zentrum zu Ende und die Kundgebung auf der gegenÃ¼berliegenden Seite der StraÃŸe beendet war. 

Konnte die Polizei bei ihrem ersten Einsatz das Aufeinandertreffen der beiden Gruppen wÃ¤hrend der Veranstaltung in der Moschee noch verhindern, musste sie wenige Minuten spÃ¤ter erneut ausrÃ¼cken, um bei kÃ¶rperlichen Auseinandersetzungen einzugreifen. Mit Hilfe der Sonder-Einsatztruppe WEGA wurde die Situation rasch unter Kontrolle gebracht. Neun Personen – allesamt MÃ¤nner – wurden verletzt, sieben von ihnen mussten anschlieÃŸend in ein Krankenhaus gebracht werden. 

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