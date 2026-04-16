Ermittlungen wegen Untreue gegen Alfred Gusenbauer – es geht um zehn Millionen Euro

Paukenschlag im Verfahrenskomplex rund um Signa-GrÃ¼nder RenÃ© Benko: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gab heute, Donnerstag, bekannt, dass gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden zweier Signa-Gesellschaften, dem frÃ¼heren SPÃ–-Chef Alfred Gusenbauer, sowie gegen ein Vorstandsmitglied ermittelt wird.Â

Ungerechtfertigte Abschlagszahlung

In einer Aussendung der WKStA heiÃŸt es, dass Gusenbauer im Oktober und im November 2022 seine Befugnisse missbraucht und dadurch die beiden Gesellschaften in HÃ¶he von insgesamt zehn Millionen Euro geschÃ¤digt habe. Konkret soll er mit einem Vorstandsmitglied dieser Gesellschaften jeweils eine ungerechtfertigte Abschlagszahlung auf eine Erfolgsbeteiligung vereinbart und deren Auszahlungen an das Vorstandsmitglied angeordnet haben. Die Vereinbarung und die Anordnung der Zahlungen sollen ohne das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen erfolgt sein, insbesondere ohne Zustimmung des Gesamtaufsichtsrats.

FÃ¼r Alfred Gusenbauer und das Vorstandsmitglied, das von der WKStA nicht namentlich genannt wurde, gilt die Unschuldsvermutung.