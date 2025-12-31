Josef Schellhorn und Kasperl

Mit sechs Kasperl-MÃ¼tzen, vergeben von der Kronen Zeitung, hat sich Neos-StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn zum “Kasperl des Jahres” gekÃ¼rt.

Foto: Florian SchrÃ¶tter / BKA / charlygutmann / pixabay.com

Kronen Zeitung

31. Dezember 2025 / 10:41 Uhr

Tageszeitung kÃ¼rt Schellhorn zum â€žKasperl des Jahresâ€œ

Die satirische Tagespresse hat SPÃ–-Chef Andreas Babler zum Abfahrtssieger in GrÃ¶den gemacht, weil seine Umfragen steil bergab gehen. Zum â€žKasperl des Jahresâ€œ reichte es aber nicht ganz. Dieser Titel war seinem Regierungskollegen von den Neos, Josef Schellhorn, nicht zu nehmen.Â 

Traditionell kÃ¼rt die Kronen Zeitung eine Person zum â€žKasperl der Wocheâ€œ, die durch eine besonders skurrile Situation aufgefallen ist. Am Ende des Jahres gibt es dann den â€žOscar der Peinlichkeitenâ€œ fÃ¼r den, der am hÃ¤ufigsten den Kasperl machte. 

Sechs Kasperl-MÃ¼tzen fÃ¼r den “Sepp”

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Mit insgesamt sechs Kasperl-MÃ¼tzen war der erste Platz fix vergeben. Diese MÃ¼tzen musste sich Neos-StaatssekretÃ¤r Josef “Sepp” Schellhorn aufsetzen lassen – die Krone begrÃ¼ndet das so:

Zuerst Limousinen-Gate und geschmackloser Nazi-Vergleich, danach ging er fÃ¼r ein Magazin baden, dann nichts, noch mehr nichts und nichts-nichts, monatelang, schlieÃŸlich 113 MaÃŸnahmen, von denen nur das Auto-Pickerl in Erinnerung geblieben ist. Hat sich erfolgreich beim Vertrauensindex in den Keller entbÃ¼rokratisiert. 

Vize-Kasperl fÃ¼r den Vizekanzler

FÃ¼r den SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler bleibt daher nur der Vize-Kasperl, also Platz zwei. Der Krone-Kommentar:

Mit vier Kasperl-MÃ¼tzen hat der SPÃ–-Chef, der sich parteiintern gegen eine Excel-Tabelle und eine Giraffe durchsetzen konnte, zumindest in diesem Ranking ausgezeichnete Werte. 

Meinl-Reisinger und Maurer ringen um Platz drei

Um Platz drei duellierten sich gleich zwei Personen. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger, die die Kasperl-MÃ¼tze vor allem deshalb bekommen hat, weil sie in der Opposition jeden Postenschacher persÃ¶nlich zur Schlachtbank gebracht hat, jetzt aber, am Futtertrog der Macht, die Moral am Ende des Verdauungsprozesses setzt. 

Die Vielflieger-AuÃŸenministerin teilt sich Platz drei mit Sigrid Maurer von den GrÃ¼nen, die sich etwa im August fÃ¼r ein Video als Fallobst â€žverkleidetâ€œ hat. Die Krone meinte:

Pseudolustiger Instagram-Leerlauf fÃ¼r 10.000 Euro im Monat. Als Paradeiser mit IdentitÃ¤tskrise lieÃŸ sie sich digital in die ORF-SommergesprÃ¤che fallen. Ihre Botschaft â€žHuuuuiiiiiiâ€œ.

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