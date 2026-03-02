Marterbauer unterbricht Bablers Dauer-Abo als â€žKasperl der Wocheâ€œ

Eigentlich hat SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler in der Kronen Zeitung ein Dauer-Abo fÃ¼r den â€žKasperl der Wocheâ€œ. Doch diesmal stahl ihm ein enger Parteifreund, Finanzminister Markus Marterbauer, diese Krone.Â

“Der skurrilste Abend meiner Amtszeit”

Marterbauer, der angekÃ¼ndigt hatte, die Bundesregierung zu verlassen, wenn Babler nicht mehr Parteichef wÃ¤re, hat sich die unrÃ¼hmliche Kasperl-Ehrung mit einer fragwÃ¼rdigen Aussage verdient. Wie berichtet, hatte der SPÃ–-Finanzminister Ã¼ber seinen Besuch bei der Landeshauptleutekonferenz im November in der Steiermark gesagt:

Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken.

Zur Vorspeise angereist, nach dem Dessert abgereist

Das sorgte bei den LÃ¤nderchefs fÃ¼r groÃŸe EmpÃ¶rung – und der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (Ã–VP) stellte die Situation ganz anders dar. WÃ¶rtlich meinte dieser:

Der Finanzminister ist bei einer zweitÃ¤gigen LÃ¤nderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist. Nun beschwert er sich, dass er statt zu verhandeln nur gegessen und getrunken hat.

“Eine unfassbare Entgleisung”

Skurril sei also die Behauptung des Ministers, meinte deshalb OberÃ¶sterreichs Landeschef Thomas Stelzer (Ã–VP). Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) bezeichnete die Aussagen von Marterbauer als â€žeine unfassbare Entgleisungâ€œ. AuÃŸerdem sei diese flapsige Wortmeldung unwahr: Denn die Landeshauptleute und Regierungsvertreter hÃ¤tten nach dem Abendessen noch lange ein Papier zur Reformpartnerschaft bearbeitet, wÃ¤hrend Marterbauer nach der Nachspeise zurÃ¼ck nach Wien gereist sei.Â

Kunasek fordert zudem eine Entschuldigung des SPÃ–-Finanzministers. Sein Amtskollege Mattle in Tirol will Marterbauer bei der nÃ¤chsten Landeshauptleutekonferenz nicht mehr einladen.Â