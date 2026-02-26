Markus Marterbauer

Nur gegessen und getrunken, aber nicht verhandelt. Nach der “Entgleisung” von Markus Marterbauer (SPÃ–) fallen die LÃ¤nderchefs Ã¼ber den Finanzminister her.

Foto: Paul Gruber / BKA

Bundesregierung

26. Feber 2026 / 08:01 Uhr

LÃ¤nderchefs empÃ¶rt: â€žMarterbauer reiste zur Vorspeise an und zum Dessert abâ€œ

Eine â€žunfassbare Entgleisungâ€œ des SPÃ–-Finanzministers Markus Marterbauer – wie es Landeshauptleute ausdrÃ¼ckten – sorgt fÃ¼r Verstimmung. Die Reaktionen von Kunasek bis Mattle fallen deftig aus.Â 

Marterbauer hatte in einem Interview mit der Kleinen Zeitung Ã¼ber seinen Besuch bei der Landeshauptleutekonferenz im November in der Steiermark gesagt:

Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken.

Aussagen des SPÃ–-Finanzministers “unwahr”


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FÃ¼r den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) ist diese Aussage â€žeine unfassbare Entgleisungâ€œ sowie â€žeine Respektlosigkeit gegenÃ¼ber den BundeslÃ¤ndervertreternâ€œ. GegenÃ¼ber der Kronen Zeitung meinte er zur Wortmeldung Marterbauers : Die flapsigen Aussagen des Finanzministers seien unwahr. Denn die Landeshauptleute und Regierungsvertreter hÃ¤tten nach dem Abendessen noch lange ein Papier zur Reformpartnerschaft bearbeitet, wÃ¤hrend Marterbauer nach der Nachspeise zurÃ¼ck nach Wien gereist sei.Â 

Statt zu verhandeln, nur gegessen und getrunken

Kunaseks Amtskollege aus Tirol, Anton Mattle (Ã–VP), stieÃŸ ins gleiche Horn. WÃ¶rtlich meinte dieser:

Der Finanzminister ist bei einer zweitÃ¤gigen LÃ¤nderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist. Nun beschwert er sich, dass er statt zu verhandeln nur gegessen und getrunken hat.

Wenn etwas skurril sei, dann die Wortmeldung des Ministers, assistierte auch OberÃ¶sterreichs Landeschef Thomas Stelzer (Ã–VP). Und der Vorarlberger Markus Wallner (Ã–VP) Ã¤uÃŸerste sich so: â€žSehr respektlos – zumal Marterbauers Verhalten verwundert hatâ€œ.



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