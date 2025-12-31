â€žPensionisten-Schreckâ€œ: Was Stocker im ORF versprach, wird morgen gebrochen!

Tausende Pensionisten, die sich auf das Versprechen von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker verlassen und sich fÃ¼r 2026 einen Nebenjob gesucht haben, werden ab morgen enttÃ¤uscht. Sie mÃ¼ssen ihre EinkÃ¼nfte weiter voll versteuern.Â
Einheitlicher Steuersatz von 25 Prozent kommt nicht
Der Ã–VP-Kanzler wird zunehmend zum â€žPensionisten-Schreckâ€œ. Unter seiner FÃ¼hrung der Verlierer-Ampel erhalten jene, die mehr als 2.500 Euro Pension erhalten, nicht einmal mehr eine Inflations-Abgeltung. Viele haben sich daher auf eine Aussage von Stocker verlassen, der am 1. September im ORF-SommergesprÃ¤ch vollmundig eine Flattax (einen einheitlichen Steuersatz) fÃ¼r NebeneinkÃ¼nfte angekÃ¼ndigt hatte. WÃ¶rtlich sagte er also vor drei Monaten:
Gerade bei der Pension ist mir wichtig â€“ das gilt auch fÃ¼r die Wirtschaft: Wir werden den Zuverdienst im Alter, wenn das gesetzliche Pensionsalter erreicht ist und bei Pensionsantritt dazu verdient wird, diesen Zuverdienst mit nur 25 Prozent endbesteuern.
Nachfrage des ORF-Moderators Klaus Webhofer:
Das soll nÃ¤chstes Jahr kommen?
Antwort von Stocker:
Das soll nÃ¤chstes Jahr kommen.
Hier verkÃ¼ndet Ã–VP-Kanzler Stocker ein Versprechen an die Pensionisten, das er nicht gehalten hat (ab Minute 41:29).
Neues Versprechen erst fÃ¼r 2027
Das nÃ¤chste Jahr beginnt morgen, Donnerstag, am 1. JÃ¤nner 2026. Und das Versprechen Stockers hat sich in Luft aufgelÃ¶st. Von Flattax kann keine Rede mehr sein, stattdessen wird den Pensionisten – wieder einmal – versprochen, dass sie ab 2027 (!) mit einem steuerlichen Freibetrag von 15.000 Euro rechnen kÃ¶nnen, wenn sie nach ihrer Regelpension weiterarbeiten. Zudem soll fÃ¼r diese Gruppe dann der Pensionsbeitrag fallen.
Ã–konomin sieht Regierungsplan kritisch
Das nÃ¤chste Versprechen, das die Verlierer-Ample nicht halten wird kÃ¶nnen? In der â€žZIB2â€œ gestern, Dienstag, sagte Christine Mayrhuber (Ã–konomin WIFO): WÃ¼rde man die Pensionsversicherungs-BeitrÃ¤ge der Ã¤lteren BeschÃ¤ftigen tatsÃ¤chlich streichen, mÃ¼ssten noch mehr Steuergelder fÃ¼r die Versicherten herangezogen werden, â€žwas das Bugdgetloch noch mehr vergrÃ¶ÃŸertâ€œ.Â
Stocker kÃ¶nnte von WÃ¤hlern in Pension geschickt werden
So richtig glauben mÃ¶chte man das neueste Versprechen der Regierung an die Pensionisten daher nicht. BÃ¶se Zungen behaupten, dass das Modell nur dann zur RealitÃ¤t wird, wenn die WÃ¤hler Ã–VP-Kanzler Stocker in Pension schicken und dieser dann vom Freibetrags-Modell und dem Wegfall des Pensionsbeitrags persÃ¶nlich profitieren kÃ¶nnte.