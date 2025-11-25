Verlierer-Ampel nur noch Lachnummer: Christian, Andi und Beate – es ist vorbei!

Was die WÃ¤hler von der Verlierer-Ampel halten, zeigen Umfragen. Welche Meinung die Medien von der Dreier-Koalition haben, wird in tÃ¤glichen Kommentaren sichtbar. Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger sind stehend K.O.!

Christian, Andi und Beate – es ist vorbei! Man fÃ¼hlt sich an den legendÃ¤ren Satz von Neos-GrÃ¼nder Matthias Strolz erinnert, als es mit der Regierung von Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz zu Ende ging und er gegenÃ¼ber der Ã–VP-Ministerin Elisabeth KÃ¶stinger sagte, â€žElli, es ist vorbeiâ€œ. Denn selbst in den System-Medien findet man kein positives Wort mehr Ã¼ber die katastrophale Regierungsarbeit.

“Beide lÃ¤cheln gruselig in die Kamera”

Besonders hart ins Gericht mit der Verlierer-Ampel geht die Kronen Zeitung. Die machte am Sonntag Babler und SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer wegen eines Postings zum â€žKasperl der Wocheâ€œ. Die Krone schrieb:

Beide sitzen in einem Auto und lÃ¤cheln gruselig in die Kamera. DarÃ¼ber steht: â€žDas Letzte, was Superreiche sehen, bevor ihr Steuerschlupfloch geschlossen wirdâ€œ. Das ist wirklich das Letzte, WAS Deutschlehrer gerne lesen. Zudem ist nicht Ã¼berliefert, wo sich die SPÃ– zuletzt an Superreichen schadlos gehalten hÃ¤tteâ€¦

Die Krone unterstellte Babler und Marterbauer billigen Populismus und meinte, dass die SPÃ– mit Karacho gegen die Wand fahre – â€žzum GlÃ¼ck sind unsere Kasperln der Woche angeschnalltâ€œ.

Mit Heuchelei ist gerade kein Weiterkommen

Claus PÃ¡ndi gibt in der Kronen Zeitung zu, dass diese Regierungs-Konstellation nur deshalb unter Anleitung des BundesprÃ¤sidenten zusammengefunden hat, um Herbert Kickl von der FPÃ– als Bundeskanzler zu verhindern. Und er prophezeit: â€žDas wird wohl nicht mehr gelingenâ€œ. PÃ¡ndi vermisst auch, dass der KapitÃ¤n der Republik, Christian Stocker, der vor bald einem Monat seine Bandscheiben-OP hatte, in Krisenzeiten nicht auf der BrÃ¼cke stehe. â€žDas klingt hart, Pardon, allerdings ist mit Heuchelei gerade kein Weiterkommenâ€œ, so der Krone-Kommentarschreiber.

Ist Kanzler Stocker noch amtstauglich?

Glaubt man der Politik-Insiderin von Oe24, Isabelle Daniel, soll es in der Ã–VP deshalb bereits rumoren. â€žEs fragen immer mehr bei uns, ob Christian Stocker noch amtsfit istâ€œ, soll ein Ã–VP-Insider Daniel ins Ohr geflÃ¼stert haben.

Neos drÃ¼cken Pensionisten am Friedhofstor Schaufel in die Hand

Heinz Sichrovsky, ORF-Sehern aus der Sendung â€žerLesenâ€œ bekannt, macht sich in seiner Kolume in der Sonntags-Krone vor allem Ã¼ber die â€žtouristisch hochmotivierteâ€œ AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger lustig: â€žBusiness-Class zwischen den Pyramiden von Gizeh und kolumbianischen Kaffeeplantagen? Eine Schafherde in Neuseeland wÃ¤re noch weiter weg gewesenâ€œ. Seine Begeisterung fÃ¼r die Neos sei vor allem gewachsen, als sie alle Energie darauf verwendet hÃ¤tten, Kellnern das Trinkgeld wegzunehmen und Pensionisten noch am Friedhofstor die Schaufel in die Hand zu drÃ¼cken.

Sichrovsky schrieb am Ende seines Kommentars unter dem Titel â€žNeos voran!â€œ, dass er mÃ¶glicherweise Ã¼ber diese, seine eigene Kolumne bald nicht mehr lachen werde. Da hat er mit der Mehrheit der Ã–sterreicher wohl etwas gemeinsam.