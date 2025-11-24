EU-BehÃ¶rde HERA erhÃ¤lt 30 Milliarden Euro â€“ ohne Kontrolle!

Die im Jahr 2021 gestartete “Health Emergency Preparedness and Response Authority” (HERA) der EU verfÃ¼gt Ã¼ber ein finanzielles AusmaÃŸ, das selbst erfahrene EU-Beobachter staunen lÃ¤sst â€“ und wird trotzdem vom EuropÃ¤ischen Rechnungshof nicht geprÃ¼ft. Das sei ein â€žinakzeptabler Zustandâ€œ, beklagt der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser, der nun eine diersbezÃ¼gliche parlamentarische Anfrage an die EU-Kommission eingebracht hat.

â€žAnlaufstelle der Pharmalobbyâ€œ

HERA war am 16. September 2021 von der EU-Kommission vorgestellt worden. Geplant war eine Institution, die in Gesundheitskrisen schneller und koordinierter reagieren kann: â€žMit HERA soll in Zukunft schneller und gezielter auf potenzielle Notlagen im Gesundheitsbereich reagiert werden, hieÃŸ es damalsâ€œ, erinnerte Hauser.

Doch die RealitÃ¤t ist weit entfernt von den ursprÃ¼nglichen Erwartungen. Die BehÃ¶rde konzentriere sich vor allem darauf, Entwicklung, Produktion und Beschaffung von Arzneimitteln und Impfstoffen zentral in BrÃ¼ssel zu bÃ¼ndeln. Hauser warnt vor einer Machtverschiebung weg von den Mitgliedsstaaten und hin zu einer zentralen EU-Struktur, die zur â€žAnlaufstelle der Pharmalobbyâ€œ werde, wÃ¤hrend nationale Gesundheitsstrukturen vielerorts unter Druck stÃ¼nden.

HERA nicht in Rechnungshofberichten

Hauser hob hervor, dass der EU-Rechnungshof grundsÃ¤tzlich alle Agenturen und EU-Einrichtungen regelmÃ¤ÃŸig prÃ¼ft. Der Haushalt der geprÃ¼ften Agenturen habe sich 2024 auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro belaufen. Doch ausgerechnet HERA findet sich in den Rechnungshofberichten der Jahre 2023 und 2024 nicht wieder. â€žMit anderen Worten: HERA wurde nicht geprÃ¼ftâ€œ, so der Abgeordnete.

30 Milliarden ohne Rechenschaft

Finanziell sei HERA eine Ausnahmeerscheinung. Hauser verwies auf Angaben des Ã¶sterreichischen Bundeskanzleramts: Sechs Milliarden Euro stammen aus dem mehrjÃ¤hrigen EU-Finanzrahmen und dem Wiederaufbauprogramm â€žNextGenerationEUâ€œ, 24 Milliarden Euro kommen aus â€žanderen EU-Programmenâ€œ.

Damit verfÃ¼ge HERA Ã¼ber insgesamt 30 Milliarden Euro â€“ und â€žist somit um ein Vielfaches besser dotiert als alle anderen Agenturen der EU zusammenâ€œ.

Was passiert mit den Milliarden?

So viel Geld ohne formale finanzielle Kontrolle â€“ aus Hausers Sicht ein unhaltbarer Zustand:

Bei dem Geld der Steuerzahler muss vollkommene Transparenz walten! Was macht diese mit Abstand reichste EU-BehÃ¶rde mit all den Milliarden? Als gelernter Politiker weiÃŸ ich, dass immer dann, wenn riesige Geldsummen intransparent zur VerfÃ¼gung stehen, mÃ¶glicher Korruption TÃ¼r und Tor geÃ¶ffnet sind.

Daher hat Hauser eine schriftliche Anfrage im EU-Parlament eingebracht. Drei Punkte mÃ¶chte er von der Kommission beantwortet wissen: Warum wurde und wird HERA nicht vom EU-Rechnungshof geprÃ¼ft? Aus welchen Quellen und in welcher HÃ¶he erhielt HERA Gelder von 2022 bis 2025? Wohin und in welcher HÃ¶he flossen die Mittel im selben Zeitraum?













