Beate Meinl-Reisinger

“Politisch nicht neutral”, “Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der EU”, “ErhÃ¶hung des Pensionsantrittsalters” – Beate Meinl-Reisinger (Neos) stellte in der ORF-Pressestunde ihre politische Agenda zur Schau.

Foto: Regina Aigner / BKA

Pressestunde

24. November 2025 / 09:33 Uhr

â€žNato-Beateâ€œ machte im ORF ihrem unrÃ¼hmlichen Spitznamen alle Ehre

Nach der Schmink-AffÃ¤re ihres Bildungsministers Christoph Wiederkehr und den FettnÃ¤pfchen, in denen ihr StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn laufend tritt, machte Neos-Chefin und AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger in der ORF-Pressestunde einmal mehr klar, dass sie gegen die Interessen der Mehrheit der Ã–sterreicher agiert.

“Ã–sterreich politisch nicht neutral”

Erneut wurde die NeutralitÃ¤t Ã–sterreichs zum Spielball von Meinl-Reisingers AuÃŸenpolitik. Als sie meinte, dass es im Parlament derzeit keine Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung der NeutralitÃ¤t gÃ¤be, konnten die Fernseh-Zuschauer ihr Bedauern darÃ¼ber fÃ¶rmlich spÃ¼ren. Denn sie selbst betonte einmal mehr, dass Ã–sterreich als EU-Mitglied politisch â€žnicht neutralâ€œ sei, was den Ukraine-Krieg betrifft.


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Aussagen “dumm und gefÃ¤hrlich”

Die FPÃ– nannte die Aussagen in einer Reaktion â€ždumm und gefÃ¤hrlichâ€œ. â€žDie NEOS-Chefin rÃ¼ckt immer weiter von Ã–sterreichs immerwÃ¤hrender NeutralitÃ¤t ab und treibt stattdessen ihre EU-Armeefantasien voranâ€œ, warf ihr GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz in einer Aussendung vor. Mit ihrer Behauptung, die NeutralitÃ¤t wÃ¼rde Ã–sterreich nicht schÃ¼tzen, liege Meinl-Reisinger vÃ¶llig falsch.

FÃ¼r ErhÃ¶hung des Pensionsantrittsalters

Zur neuerlichen Forderung der Neos-Chefin nach einer Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters erklÃ¤rte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r:

Eine solche ErhÃ¶hung wÃ¼rde bedeuten, dass viele Menschen, die sich auf ihre Pension vertraut haben, hinters Licht gefÃ¼hrt wurden. Es ist daher vÃ¶llig inakzeptabel, genau jene zu verunsichern, die jahrzehntelang gearbeitet, Steuern gezahlt und mit ihrem FleiÃŸ den Wohlstand in diesem Land aufgebaut haben. Vor allem, wenn gleichzeitig fÃ¼r Illegale Zuwanderer genÃ¼gend Geld vorhanden ist.

Neos-Chefin will in EU Einstimmigkeitsprinzip abschaffen

Dass Meinl-Reisinger einmal mehr auch die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips auf EU-Ebene in gemeinsamen auÃŸenpolitischen Fragen forderte, schlug dem Fass den Boden aus. Warum Ã–sterreich dadurch gestÃ¤rkt wÃ¤re, wie sie sagte, erklÃ¤rte sie nicht. Vielmehr darf vermutet werden, dass sie durch Wahlsiege rechter Parteien in Europa (zuletzt Tschechien) die EU-Politik gegenÃ¼ber der Ukraine und gegenÃ¼ber der Migration in Gefahr sieht und Regierungschefs wie Andrej BabiÅ¡ aus Tschechien oder Viktor OrbÃ¡n aus Ungarn daher von den Entscheidungs-Prozessen in BrÃ¼ssel ausschlieÃŸen mÃ¶chte.

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