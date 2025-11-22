Christoph Wiederkehr

Vor einer Pressekonferenz gÃ¶nnte sich Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) teures Make-up: 348 Euro kostete den Steuerzahler das Styling.

Foto: Florian SchrÃ¶tter / BKA

Bundesregierung

22. November 2025 / 12:14 Uhr

FÃ¼r eine Pressekonferenz: Neos-Minister Wiederkehr lieÃŸ sich fÃ¼r 348 Euro schminken

Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr lieÃŸ sich vor einer Pressekonferenz fÃ¼r 348 Euro schminken, bezahlt aus Steuermitteln. Das zeigt eine parlamentarische Anfrage der FPÃ–. GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz bezeichnete die Ausgabe als Symbol fÃ¼r das, was er als hemmungslose Verschwendung durch die Verlierer-Ampel sieht.

Neos-Vertreter in Regierung besonders teuer

Schnedlitz reagierte scharf: WÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung unter steigenden Preisen und hoher Steuerbelastung leide, gebe es in der Regierung kein VerantwortungsgefÃ¼hl im Umgang mit Ã¶ffentlichem Geld. Er kritisierte besonders die Neos, die regelmÃ¤ÃŸig durch groÃŸzÃ¼gige Ausgaben auffielen und nannte dabei auch frÃ¼here Zahlungen und personelle Entscheidungen als Beispiele:


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Es zeigt sich einmal mehr: In dieser Regierung fehlt jedes GespÃ¼r fÃ¼r Anstand und MaÃŸ. Die Ampel wirft das Geld mit beiden HÃ¤nden beim Fenster hinaus. Besonders groÃŸzÃ¼gig sind dabei regelmÃ¤ÃŸig die Neos â€“ ob Millionenzahlungen von AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger ins Ausland, ein spendabler StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn oder eben nun auch ein medientauglich geschminkter Minister Wiederkehr.

Wiederkehr soll seine Schminke selbst bezahlen

FÃ¼r die FPÃ– geht es dabei nicht nur um die HÃ¶he der Rechnung an sich, sondern auch um das Signal: Politiker gÃ¶nnten sich Annehmlichkeiten, wÃ¤hrend von BÃ¼rgern ZurÃ¼ckhaltung verlangt werde. â€žSchminken kann er sich ja lassen, aber dann soll er das bitte doch selbst bezahlenâ€œ, sagte Schnedlitz.

AuÃŸerdem attackierte er den Ã¶ffentlichen Auftritt der Mitglieder der Verlierer-Ampel: Statt sich um die Sorgen der BÃ¼rger zu kÃ¼mmern, wÃ¼rden Minister fÃ¼r PR und Inszenierung â€žaufpoliert und geschminkt wie Schauspielerâ€œ. Schnedlitz forderte Transparenz und nannte den Vorfall eine Fortsetzung von â€žAbkassierereiâ€œ nach frÃ¼heren Regierungsskandalen. AbschlieÃŸend verlangte er, dass politische Verantwortung wieder mit Bodenhaftung einhergehen mÃ¼sse: keine Minister, die sich fÃ¼r TV-Auftritte herrichten lassen und die Rechnung von Steuerzahlern begleichen lassen.

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