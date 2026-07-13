SPÃ–-Manager echauffiert sich Ã¼ber patriotische Petition: Seltenheims Anpatz-Versuch lÃ¤uft ins Leere

SPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus Seltenheim arbeitet sich an der FPÃ– und Parteichef Herbert Kickl ab: Dieser habe die Partei â€žzur Kenntlichkeit radikalisiertâ€œ, lieÃŸ der rote Parteimanager per Aussendung mitteilen. Besonders stÃ¶rte er sich an einer angeblich â€žwiderwÃ¤rtigen Kampagne der rechtsextremen Stiefeltruppeâ€œ der IdentitÃ¤ren. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker konterte umgehend und lieÃŸ Seltenheims Anpatz-Versuche ins Leere laufen.

Seltenheim fantasiert von Massen-Deportationen

Seltenheim beklagte unter anderem, dass Kickl und die FPÃ– in den sozialen Medien dazu aufrufen, die Petition â€žSave Europe Actâ€œ zu unterstÃ¼tzen. Damit werde einmal mehr â€ždeutlich, was die FPÃ– mit dem rechtsextremen Kampfbegriff â€šRemigrationâ€˜ meintâ€œ, schwadronierte er. Dass ein bekannter IdentitÃ¤rer im Impressum der Seite stehe, mache deutlich, dass es um â€žmenschenverachtende Deportationsfantasien und Massenabschiebungen groÃŸer Teile der BevÃ¶lkerungâ€œ gehe.

Seltenheims Diffamierungsversuche zeigen eigene Verzweiflung

Das lieÃŸ Hafenecker nicht gelten. Er sprach von einer â€žhysterischen Panikattackeâ€œ und einer â€ždurchschaubaren SchmutzkÃ¼belkampagneâ€œ und sah darin ein â€žklares Zeichen der Verzweiflungâ€œ:

Weil der SPÃ– jede sachliche Antwort auf die Asylkrise fehlt, greift sie zur abgenutzten Rechtsextremismus-Keule. Der eigentliche Skandal ist doch, dass hier offenbar zwischen â€šgutenâ€˜ und â€šbÃ¶senâ€˜ Petitionen unterschieden wird. Sollen jetzt BÃ¼rgerrechte zweiter Klasse eingefÃ¼hrt werden, bei denen nur noch regierungskonforme Meinungen erlaubt sind? Dieses Vorgehen, bei dem BÃ¼rgerinitiativen vorab bewertet und zensiert werden, ist zutiefst undemokratisch und entlarvt die autoritÃ¤ren ZÃ¼ge der Systemparteien!

Wer Remigration ablehnt, will Asyl-Chaos

Hafenecker warf der SPÃ– vor, den Begriff â€žRemigrationâ€œ bewusst zu diskreditieren. Gemeint sei damit die â€žkonsequente und rechtsstaatlich gebotene HeimfÃ¼hrung von illegalen Einwanderern, abgelehnten Asylwerbern und auslÃ¤ndischen StraftÃ¤ternâ€œ. â€žDas ist eine bewusste TÃ¤uschung der Ã–ffentlichkeit!â€œ, stellte Hafenecker klar. Wer den Begriff angreife, wolle in Wahrheit â€ždie ungebremste Fortsetzung des Asyl-Chaosâ€œ.

Seltenheim soll vor eigener TÃ¼r kehren

Zudem kritisierte Hafenecker die SPÃ– wegen fehlender Stellungnahmen zu den VorwÃ¼rfen gegen die GPA-Jugend im Zusammenhang mit verbreiteten â€žHitler-Memesâ€œ. Dabei geht es um den Vorwurf, dass im Umfeld der Gewerkschaftsjugend â€žHitler-Memesâ€œ verbreitet worden seien. â€žDa kommt kein Wort aus der linken EmpÃ¶rungseckeâ€œ, merkte Hafenecker an.

Sein Fazit fiel eindeutig aus: â€žDie wahre Gefahr fÃ¼r Ã–sterreich ist nicht eine patriotische Politik, sondern die SPÃ– selbst.â€œ Die Ã–sterreicher wollten eine â€žFestung Ã–sterreichâ€œ und â€žnull Toleranz gegenÃ¼ber illegaler Zuwanderungâ€œ, so Hafenecker.