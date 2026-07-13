FPÃ–-EnthÃ¼llung zu Pilnacek-Ausschuss: Auch SPÃ– ortet Skandal im Innenministerium

Die FPÃ– wirft dem Ã–VP-gefÃ¼hrten Innenministerium vor, mit einer 129-seitigen Schulungsunterlage fÃ¼r Zeugenbefragungen im Untersuchungsausschuss zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek die parlamentarische AufklÃ¤rung behindern zu wollen. Die EnthÃ¼llungen der Freiheitlichen fÃ¼hren nun auch zu scharfer Kritik aus den Reihen der SPÃ–.

â€žAnleitung zum Mauernâ€œ aus dem Innenressort

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker hatte das Dokument heute, Montag, auf einer Pressekonferenz als â€žperfiden Fragenabwehrbaukastenâ€œ und â€žAnleitung zum Mauernâ€œ bezeichnet. Zudem kritisierte er, dass Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner die Vorlage des Dokuments an den Ausschuss bisher verweigert hatte, und forderte die vollstÃ¤ndige Herausgabe sÃ¤mtlicher Unterlagen.

Offene Fragen auch bei den Sozialdemokraten

Jan Krainer, FraktionsfÃ¼hrer der SPÃ– im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, erhob ebenfalls schwere VorwÃ¼rfe. Die Schulungen seien â€žim Kern keine allgemeinen Rechtsbelehrungenâ€œ gewesen. Vielmehr seien Auskunftspersonen darin belehrt worden, â€žwie man das Recht des Untersuchungsausschusses, Sachverhalte aufzuklÃ¤ren, umgehen und hintertreiben kannâ€œ. Besonders kritisch sei, dass U-AusschÃ¼sse in den Unterlagen als â€žpolitisches Tribunalâ€œ bezeichnet wÃ¼rden.

Krainer forderte AufklÃ¤rung und fragte:

Wer im Innenministerium hat diese Schulungen beauftragt oder genehmigt? Wer im Innenministerium hat die Inhalte der Schulungen gesehen und fÃ¼r gut befunden? Hat das Innenministerium die Schulungen, wie man den parlamentarischen U-Ausschuss in seiner Arbeit behindert, mit Steuergeld bezahlt?

Volkspartei beklagt sich Ã¼ber Aufdeckung

Wehleidig zeigte man sich hingegen bei der Volkspartei: FraktionsfÃ¼hrer Andreas Hanger wollte von den VorwÃ¼rfen nichts wissen und versuchte vergeblich, sich aus der AffÃ¤re zu ziehen. Mit den â€žlÃ¤ngst bekannten VorwÃ¼rfenâ€œ versuche die FPÃ– offenbar lediglich, â€žden Pilnacek-Untersuchungsausschuss Ã¼ber das mediale Sommerloch zu rettenâ€œ.

Die Vorbereitung von Auskunftspersonen sei â€žeine SelbstverstÃ¤ndlichkeit und Ausdruck der FÃ¼rsorgepflicht eines Arbeitgebersâ€œ. Dass UntersuchungsausschÃ¼sse mitunter den Charakter â€žpolitischer Tribunaleâ€œ annehmen kÃ¶nnten, sei aus der Vergangenheit bekannt.

Ã–VP flÃ¼chtet sich in Ausreden und sieht Schuld bei der FPÃ–

Statt sich kritisch mit den VorgÃ¤ngen in Partei und Innenministerium zu beschÃ¤ftigen, suchte Hanger die Schuld bei den Freiheitlichen, die den Skandal aufgedeckt hatten. Wer das Vertrauen in Polizei und Justiz mutwillig beschÃ¤dige, schwÃ¤che letztlich den Rechtsstaat. Genau das tue die FPÃ– in diesem Untersuchungsausschuss, so Hanger.