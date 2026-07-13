â€žAnleitung zum Mauernâ€œ: Dokument zur Sabotage von Pilnacek-Ausschuss aufgetaucht

Die Freiheitlichen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen das Innenministerium: Bei einer Pressekonferenz am heutigen Montag sprach GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker von einem â€žhandfesten Skandalâ€œ und einem â€žmassiven Angriff auf die Gewaltentrennungâ€œ. Anlass ist ein 129-seitiges Dokument aus dem Innenministerium, das der FPÃ– zugespielt wurde und als Schulungsunterlage fÃ¼r Zeugenbefragungen im Untersuchungsausschuss zum Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek gedient haben soll.

Ã–VP-Karner wollte Dokument nicht herausgeben

Dabei handle es sich bei dem mit Steuergeld finanzierten Papier um eine Anleitung zur Aussageverweigerung, mit der die parlamentarische AufklÃ¤rung gezielt behindert werde. Besonders heikel sei, dass Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) die Vorlage des Dokuments an den Untersuchungsausschuss bereits zweimal verweigert habe.

So sollen Aussagepersonen die AufklÃ¤rung blockieren

Das von einem Whistleblower Ã¼bermittelte Dokument sei fÃ¼r den FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r ein â€žperfider Fragenabwehrbaukastenâ€œ. Beamte wÃ¼rden darin angeleitet, den Untersuchungsausschuss als â€žpolitisches Tribunalâ€œ darzustellen und mit vorbereiteten Formulierungen kritische Fragen abzuwehren.

â€žHier wurde mit Steuergeld ein 129-seitiger Leitfaden zur systematischen Arbeitsverweigerung im U-Ausschuss erstelltâ€œ, so Hafenecker. Den Beamten werde eingetrichtert, den Ausschuss als â€žpolitisches Tribunalâ€œ nicht ernst zu nehmen und mit einstudierten AbwehrsÃ¤tzen jede AufklÃ¤rung zu blockieren. Das sei kein Rechtskurs, sondern â€žeine Anleitung zum Mauern, um das Ã–VP-System und seine GÃ¼nstlinge zu schÃ¼tzenâ€œ. Dieses Vorgehen sei ein klarer Versuch der Exekutive, die Kontrolle durch die Legislative auszuhebeln.

â€žDer tiefe Staat der Ã–VP in Reinformâ€œ

Der FPÃ–-FraktionsfÃ¼hrer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss sieht die VorwÃ¼rfe als Teil einer Reihe weiterer Kritikpunkte an der Ã–VP. Als Beispiel nannte er die von ihm als â€žAngst-Tourâ€œ bezeichneten AktivitÃ¤ten von Bundeskanzler Christian Stocker:

Auf der einen Seite werden die eigenen Leute mit “Maulkorb-Papieren” vor der Kontrolle durch das Parlament geschÃ¼tzt. Auf der anderen Seite werden unbescholtene BÃ¼rger vom Staatsschutz durchleuchtet, nur weil sie dem Kanzler eine kritische Frage stellen kÃ¶nnten. Das ist der tiefe Staat der Ã–VP in Reinform, gesteuert von Innenminister Karner, der sein Ressort zur Schutzburg fÃ¼r die Partei und zum Ãœberwachungsapparat gegen das Volk umfunktioniert hat.

Karner kann sich auf â€žheiÃŸen Herbstâ€œ gefasst machen

Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r forderte von Ã–VP-Innenminister Karner die vollstÃ¤ndige Vorlage des Dokuments sowie sÃ¤mtlicher dazugehÃ¶riger Unterlagen. Dazu zÃ¤hlen auch die Teilnehmerlisten der Schulungen.

Er forderte Karner auf, dieses â€žSkandal-Papierâ€œ und alle dazugehÃ¶rigen Unterlagen inklusive der Teilnehmerlisten der Schulungen bis Freitag dem Untersuchungsausschuss vorzulegen. Sollte Karner dieser Aufforderung nicht nachkommen, wollen die Freiheitlichen das Dokument offiziell in den Ausschuss einbringen.

Karner kÃ¶nne sich auf einen â€žheiÃŸen Herbstâ€œ gefasst machen, denn â€ždiesen Anschlag auf die Demokratie werden wir nicht durchgehen lassen!â€œ, stellte Hafenecker klar.