Weniger neue Wohnungen: Warum Wohnraum in Ã–sterreich kaum billiger wird

Wer in Ã–sterreich eine Wohnung sucht, muss weiterhin tief in die Tasche greifen.

Angebot schrumpft, Bedarf steigt weiter

Die neuesten Zahlen der Statistik Austria zeichnen ein deutliches Bild: Im Jahr 2024 wurden mit 54.472 neuen Wohnungen um ein FÃ¼nftel weniger Einheiten gebaut als noch im Vorjahr. Solange Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, ist am Wohnungsmarkt mit sinkenden Kosten nicht zu rechnen.

Starker RÃ¼ckgang im Wohnbau

Wie aus aktuellen Zahlen hervorgeht, sank die Zahl der in neuen GebÃ¤uden errichteten Wohnungen um 20,2 Prozent auf 41.762. Zudem gab es 12.710 neue Wohnungen durch An-, Auf- und Umbauten.

Besonders betroffen sind BallungsrÃ¤ume wie Wien, Salzburg und Innsbruck, wo auch infolge der massenhaften Einwanderung die Nachfrage das Angebot seit Langem Ã¼bersteigt. In der Bundeshauptstadt fehlen 30.000 Wohnungen, in Salzburg-Stadt 26 pro 1.000 Einwohner.

Eisenstadt und Graz mit Ãœberangebot

Dem gegenÃ¼ber stehen Regionen wie Eisenstadt oder Graz, in denen der Wohnungsbestand das tatsÃ¤chliche BedÃ¼rfnis Ã¼bersteigt â€“ eine Folge von Abwanderung und Leerstand.

Baubewilligungen gehen zurÃ¼ck

Die Zahl der Baubewilligungen ist seit 2021 massiv gesunken. 2024 gab es erneut einen RÃ¼ckgang um 10,7 Prozent. Folglich ist auch in den kommenden Jahren mit weiteren EinbrÃ¼chen bei der Anzahl fertiggestellter Wohnungen zu rechnen.

WÃ¤hrend einerseits zu wenig gebaut wird, steigen zugleich die Baukosten: Im Oktober 2025 lagen die Kosten fÃ¼r den Wohnhausbau laut Statistik Austria um 1,8 Prozent hÃ¶her als im Vorjahr.

Grundproblem: Angebot vs. Nachfrage

Dieses geringe Angebot bei hoher Nachfrage treibt die Preise unaufhaltsam nach oben. Da sich der Bauniveau-Verfall zeitverzÃ¶gert weiter fortsetzt und ein Aufstocken des Angebots kurzfristig kaum realistisch ist, rechnet in der Branche niemand mit sinkenden Mieten oder Kaufpreisen. Im Gegenteil: Der Mangel in den Boom-Regionen dÃ¼rfte sich sogar noch verschÃ¤rfen.

Kanzlerpartei mit leeren Versprechungen

Die Ã–VP setzt vor allem auf Anreize fÃ¼r private Investoren und EntbÃ¼rokratisierung. Letztere blieb bisher eine leere Versprechung.

Auch die steuerlichen Erleichterungen fÃ¼r Wohnungsbau und Sanierung, eine Verbilligung von Bauland durch flexiblere Widmungen sowie schnellere BehÃ¶rdenverfahren waren bloÃŸ Wahlkampfthemen. 2024 hatte die Ã–VP das Konzept einer â€žWohnbau-Milliardeâ€œ vorgestellt, die es den LÃ¤ndern ermÃ¶glichen sollte, gezielt neue Projekte oder die Sanierung von Altbestand zu fÃ¶rdern. Bis Juni hatte der Bund davon erst 128,7 Millionen ausbezahlt.

Regierung redet und gÃ¤ngelt die Menschen

StaatssekretÃ¤rin Michaela Schmidt (SPÃ–), die gestern, Donnerstag, Andreas Babler im Nationalrat vertrat, erklÃ¤rte, dass die Bundesregierung gerade an Konzepten zur gÃ¼nstigen Finanzierung von Investitionen in den Wohnbau arbeite. Ãœber die WiedereinfÃ¼hrung der Zweckbindung der WohnbaufÃ¶rderung werde im Rahmen des Finanzausgleichs mit den LÃ¤ndern verhandelt.

In linker Manier freute sie sich, dass es erstmals Preiseingriffe in ungeregelte private Mieten gebe. Wertanpassungen dÃ¼rften nur noch einmal im Jahr vorgenommen werden, und auch die Mietpreisbremse fÃ¼r den geregelten Bereich sei erweitert worden. Zudem wurde die â€“ bereits in der Vergangenheit gescheiterte â€“ Mindestbefristung von drei auf fÃ¼nf Jahre verlÃ¤ngert.Â

Rote â€žErfolgsgeschichtenâ€œ

Das ist auch die StoÃŸrichtung der SPÃ–. Sie will sich weiterhin am Geld der anderen bedienen und mehr Geld in den gefÃ¶rderten Wohnbau pumpen. Mit der umstrittenen Mietpreisregulierung, die in vielen LÃ¤ndern das Gegenteil vom Versprochenen erzeugt hatte, bleibt sie in der Vergangenheit stecken. Mit der Leerstandsabgabe will sie weiterhin ins Privateigentum eingreifen.

Schmidt lobte den sozialen Wohnbau in Wien als internationales Vorbild fÃ¼r leistbares Wohnen. Die Stadt Wien ist finanziell pleite: Der Budgetvoranschlag der Stadt wurde am vergangenen Freitag verÃ¶ffentlicht. Der Gesamtschuldenstand betrÃ¤gt aktuell fast 15 Milliarden Euro, im kommenden Jahr wird er um weitere 2,63 Milliarden Euro anwachsen.

â€žWohnbau-Notprogrammâ€œ

Die Freiheitlichen unterbreiteten heuer einen neuen Vorschlag: Sie plÃ¤dieren fÃ¼r ein â€žWohnbau-Notprogrammâ€œ, das die Nutzung von Bundesliegenschaften fÃ¼r leistbaren Wohnbau vorsieht und auf eine stÃ¤rkere BeschrÃ¤nkung des Verkaufs von Immobilien an auslÃ¤ndische Investoren setzt.

Zudem fordert die FPÃ– Ausnahmen von restriktiven Bauvorschriften, um den Bau von EinfamilienhÃ¤usern und Wohnungen zu erleichtern. Ein genereller Stopp fÃ¼r die Umwidmung von GrÃ¼nland zu Bauland sowie eine â€žÃ–sterreicher-vor-AuslÃ¤ndernâ€œ-Regelung beim Zugang zu gefÃ¶rdertem Wohnbau gehÃ¶ren ebenso zum freiheitlichen Wahlprogramm.