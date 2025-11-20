Live-Ãœbertragung aus dem U-Ausschuss: Alle Parteien grundsÃ¤tzlich dafÃ¼r

Die Debatte um Live-Ãœbertragungen aus dem Untersuchungsausschuss zur Causa des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek nimmt Fahrt auf. Beim ersten Zusammentreffen des Ausschusses am heutigen Donnerstagmorgen wurden die Akten angefordert, die ersten Befragungen sollen am 14. JÃ¤nner starten. Die FPÃ– will hier weiter fÃ¼r Transparenz sorgen und setzt sich fÃ¼r Live-Ãœbertragungen ein.

Mehrheit fÃ¼r Live-Ãœbertragung mÃ¶glich

Derzeit sind die Sitzungen nur fÃ¼r Medienvertreter zugÃ¤nglich. FÃ¼r eine Ã¶ffentliche Live-Ãœbertragung brÃ¤uchte es jedoch eine Ã„nderung der Verfahrensordnung durch den Nationalrat, und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Die kÃ¶nnte mÃ¶glich sein, denn alle Parteien signalisieren grundsÃ¤tzliche Zustimmung.

Deutsches Modell als Vorbild

FPÃ–-FraktionsfÃ¼hrer Christian Hafenecker zeigte sich hoffnungsvoll und berichtete von Kontakten mit dem deutschen Bundestag, wo es entsprechende Regelungen bereits gibt. Das deutsche Modell wird nun als Vorbild geprÃ¼ft. Auch die Ã–VP steht dem Projekt positiv gegenÃ¼ber, will aber noch “Detailfragen” klÃ¤ren.

SPÃ–, Neos und GrÃ¼ne zeigen sich optimistisch, dass eine Ã„nderung sogar noch wÃ¤hrend des laufenden Ausschusses erfolgen kÃ¶nnte. Ein parteiÃ¼bergreifendes Treffen zur Livestream-Frage findet am 4. Dezember statt. Bisher verliefen GesprÃ¤che allerdings ergebnislos.

Andere Alternativen im Spiel

Skeptischer Ã¤uÃŸerte sich der ehemalige Verfahrensrichter Wolfgang PÃ¶schl. Zwar habe er keine EinwÃ¤nde gegen Live-Ãœbertragungen, allerdings sei das Thema nicht ohne Risiken. Bei jeder Frage und Aussage mÃ¼sse geprÃ¼ft werden, ob PersÃ¶nlichkeitsrechte verletzt werden. Das kÃ¶nne die Verantwortlichen in der Praxis Ã¼berfordern. Er schlÃ¤gt zeitnahe Zusammenfassungen der wichtigsten Szenen vor, etwa am Abend oder mehrmals tÃ¤glich.