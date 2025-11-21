Christian Pilnacek

Im JÃ¤nner startet der Untersuchungsausschuss zum Fall von Christian Pilnacek – bis dahin soll geklÃ¤rt werden, ob und wie in Echtzeit aus dem Parlament Ã¼bertragen wird.

Foto: SPÃ– Presse und Kommunikation / Wikimedia (CC-BY-SA-2.0)

Parlament

21. November 2025 / 12:07 Uhr

Ã–VP stellt sich quer: Noch keine LÃ¶sung zu Live-Ãœbertragungen von U-AusschÃ¼ssen

Eigentlich schien der Live-Ãœbertragung von UntersuchungsausschÃ¼ssen im Parlament nichts mehr entgegenzustehen. Alle Parteien zeigten sich grundsÃ¤tzlich offen fÃ¼r den Vorschlag der Freiheitlichen â€“ doch vor allem die Ã–VP verweigert sich nun.

Alle BÃ¼rger sollen Befragungen sehen kÃ¶nnen

Der Antrag der FPÃ– wurde am gestrigen Donnerstag in einer ersten Lesung im Nationalrat behandelt. Ziel soll es sein, fÃ¼r mehr Transparenz zu sorgen, indem die Befragungen von Zeugen am Internetkanal des Parlaments Ã¼bertragen werden. Bisher haben nur akkreditierte Medien Zugang zu den Befragungen.


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Ã–VP beruft sich auf PersÃ¶nlichkeitsrechte

“Wenn es rechtlich mÃ¶glich ist, dann ja â€“ wenn nicht, dann eben nicht”, sagte Ã–VP-Abgeordneter Andreas Hanger in der Sitzung. Auch den Vorschlag, dass der jeweilige Ausschussvorsitzende Ã¼ber Ausnahmen von der Ãœbertragung entscheiden kann, lehnte er ab.

Bis JÃ¤nner muss LÃ¶sung her

FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker unverstÃ¤ndlich: Wenn es schon Liveticker gebe, mÃ¼sse auch eine VideoÃ¼bertragung erlaubt sein, so das Argument. Im JÃ¤nner starten die Befragungen im Untersuchungsausschuss zum Fall von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek. Bis dahin soll eine LÃ¶sung gefunden werden.

Alle anderen Parteien zeigten sich offener: Aus der SPÃ– kam etwa der Vorschlag, den Medien die Auswahl zu lassen; bei den Neos sprach sich Nikolaus Scherak fÃ¼r eine zeitversetzte Ãœbertragung aus. Der Antrag wurde nach der Debatte dem GeschÃ¤ftsordnungsausschuss zur weiteren Beratung zugewiesen.


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